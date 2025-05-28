Бензин, гибрид или электро: какие двигатели авто выбирают украинцы в 2025 году

В Украине с начала года выросли продажи электрифицированных авто, однако бензиновые и дизельные модели по-прежнему пользуются спросом.

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В сегменте новых авто в 2025 году резко вырос спрос на гибриды. Их доля на рынке выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 14,9 до 27,3%.

В новом сегменте резко вырос спрос на гибриды Фото: Институт исследований авторынка

Бензиновые модели остаются в лидерах, хотя их доля снизилась на 6% — до 37,6%. Продолжают терять дизельные авто — они занимают 20,44% рынка в 2025 году.

Доля электромобилей почти не изменилась (14,6%), а новые авто с ГБО фактически перестали покупать — они занимают лишь 0,17% рынка.

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В сегменте подержанных автомобилей ситуация иная. Лидируют бензиновые авто, причем спрос на них вырос на 0,9% (до 44%). Дизель теряет в популярности, но не так быстро, как в сегменте новых авто: его доля составляет 28,4%, что на 2% меньше, чем в прошлом году.

В подержанном сегменте преобладают бензиновые модели

Спрос на подержанные электромобили вырос на 2,5%, но их доля пока небольшая — 7,1%. Еще меньше продают гибридов с пробегом — 2,5% от общего количества.

Зато подержанные авто с ГБО занимают 17,9% рынка, хотя и их стали покупать меньше, чем в 2024 году.

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