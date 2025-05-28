Бензин, гібрид чи електро: які двигуни авто обирають українці в 2025 році

В Україні з початку року виросли продажі електрифікованих авто, проте бензинові та дизельні моделі, як і раніше, користуються попитом.

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У сегменті нових авто в 2025 році різко зріс попит на гібриди. Їх частка на ринку зросла майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року – з 14,9 до 27,3%.

У новому сегменті різко зріс попит на гібриди Фото: Інститут досліджень авторинку

Бензинові моделі залишаються в лідерах, хоча їх частка знизилася на 6% – до 37,6%. Продовжують втрачати дизельні авто – вони займають 20,44% ринку в 2025 році.

Частка електромобілів майже не змінилася (14,6%), а нові авто з ГБО фактично перестали покупати – вони займають лише 0,17% ринку.

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У сегменті вживаних автомобілів ситуація інакша. Лідирують бензинові авто, причому попит на них зріс на 0,9% (до 44%). Дизель втрачає у популярності, але не так швидко, як у сегменті нових авто: його частка становить 28,4%, що на 2% менше, аніж торік.

У вживаному сегменті переважають бензинові моделі

Попит на вживані електромобілі виріс на 2,5%, але їх частка поки невелика – 7,1%. Ще менше продають гібридів з пробігом – 2,5% від загальної кількості.

Зате вживані авто з ГБО займають 17,9% ринку, хоча і їх стали купувати менше, аніж у 2024 році.

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