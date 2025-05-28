Элегантный дизайн и 440 сил: дебютировал стильный спортивный Audi для семьи (фото)
Новый универсал Audi A5 Avant получил заряженную модификацию. Элегантная семейная модель стала мощнее и ярче на вид.
Подробности авто раскрыли на сайте немецкого ателье ABT Sportsline.
Именно эта компания выполнила тюнинг Audi A5. За основу взяли топовый универсал Audi S5 Avant, который даже в стоковой форме довольно быстрый.
В ABT Sportsline увеличили мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо с 367 до 440 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 550 до 600 Н∙м. Динамические характеристики не раскрываются, однако ожидается, что разгон до 100 км/ч займет примерно 4 с. Максимальная скорость не изменилась — 250 км/ч.Важно
Средний расход топлива ABT Audi S5 Avant составляет 8 л/100 км. Кроме того, установили спортивный выхлоп и доработали подвеску универсала. Кузов занизили на 25 мм.
Отличить новый Audi S5 Avant в тюнинге ABT Sportsline можно по новой передней "губе", увеличенному заднему спойлеру и 20-дюймовым дискам с низкопрофильными шинами размером 245/35 R20. Салон универсала не изменился, лишь появились фирменные коврики ABT.
Тюнинг Audi S5 Avant от ABT Sportsline стоит 18 420 евро, а сам универсал обойдется в 80 000 евро. Таким образом, стоимость авто составляет почти 100 000 евро.
Ранее Фокус рассказывал о мощном электрическом универсале Audi с запасом хода 770 км. Авто не имеет эмблемы с четырьмя кольцами.
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