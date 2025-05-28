Елегантний дизайн і 440 сил: дебютував стильний спортивний Audi для сім'ї (фото)

Новий універсал Audi A5 Avant отримав заряджену модифікацію. Елегантна сімейна модель стала потужнішою та яскравішою на вигляд.

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Подробиці авто розкрили на сайті німецького ательє ABT Sportsline.

Саме ця компанія виконала тюнінг Audi A5. За основу взяли топовий універсал Audi S5 Avant, який навіть у стоковій формі доволі швидкий.

Універсал отримав 20-дюймові диски та більший спойлер Фото: ABT

В ABT Sportsline збільшили потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо із 367 до 440 к. с., а піковий крутний момент зріс із 550 до 600 Н∙м. Динамічні характеристики не розкривають, проте очікується, що розгін до 100 км/год займе приблизно 4 с. Максимальна швидкість не змінилася – 250 км/год.

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Середня витрата пального ABT Audi S5 Avant становить 8 л/100 км. Крім того, встановили спортивний вихлоп і доопрацювали підвіску універсала. Кузов занизили на 25 мм.

Відрізнити новий Audi S5 Avant в тюнінгу ABT Sportsline можна за новою передньою "губою", збільшеним заднім спойлером та 20-дюймовими дисками із низько профільними шинами розміром 245/35 R20. Салон універсала не змінився, лише з’явилися фірмові килимки ABT.

Потужність двигуна зросла до 440 сил Фото: ABT

Тюнінг Audi S5 Avant від ABT Sportsline коштує 18 420 євро, а сам універсал обійдеться в 80 000 євро. Отже, вартість авто складає майже 100 000 євро.

Раніше Фокус розповідав про потужний електричний універсал Audi із запасом ходу 770 км. Авто не має емблеми з чотирма кільцями.

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