Елегантний дизайн і 440 сил: дебютував стильний спортивний Audi для сім'ї (фото)
Новий універсал Audi A5 Avant отримав заряджену модифікацію. Елегантна сімейна модель стала потужнішою та яскравішою на вигляд.
Подробиці авто розкрили на сайті німецького ательє ABT Sportsline.
Саме ця компанія виконала тюнінг Audi A5. За основу взяли топовий універсал Audi S5 Avant, який навіть у стоковій формі доволі швидкий.
В ABT Sportsline збільшили потужність 3,0-літрового V6 твін-турбо із 367 до 440 к. с., а піковий крутний момент зріс із 550 до 600 Н∙м. Динамічні характеристики не розкривають, проте очікується, що розгін до 100 км/год займе приблизно 4 с. Максимальна швидкість не змінилася – 250 км/год.Важливо
Середня витрата пального ABT Audi S5 Avant становить 8 л/100 км. Крім того, встановили спортивний вихлоп і доопрацювали підвіску універсала. Кузов занизили на 25 мм.
Відрізнити новий Audi S5 Avant в тюнінгу ABT Sportsline можна за новою передньою "губою", збільшеним заднім спойлером та 20-дюймовими дисками із низько профільними шинами розміром 245/35 R20. Салон універсала не змінився, лише з’явилися фірмові килимки ABT.
Тюнінг Audi S5 Avant від ABT Sportsline коштує 18 420 євро, а сам універсал обійдеться в 80 000 євро. Отже, вартість авто складає майже 100 000 євро.
Раніше Фокус розповідав про потужний електричний універсал Audi із запасом ходу 770 км. Авто не має емблеми з чотирма кільцями.
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