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Авто

Развивает более 300 км/ч: дебютировал самый мощный и быстрый кроссовер Bentley (фото)

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Фото: Bentley | Новый Bentley Bentayga Speed оснастили 650-сильным V8 твин-турбо

Кроссовер Bentley Bentayga получил обновленную спортивную версию Speed. Самый мощный вариант люксового кроссовера броситвызов Aston Martin DBX и Lamborghini Urus.

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О новом Bentley Bentayga Speed рассказали на официальном сайте британского автопроизводителя.

Кроссовер Bentley Bentayga в исполнении Speed уже не имеет двигателя W12 — его заменил 4,0-литровый V8 твин-турбо, который стал даже мощнее. Он развивает 650 л. с. и 850 Н∙м.

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Кроссовер способен развить 310 км/ч
Фото: Bentley

Динамика также существенно улучшилась — 3,4 с до 100 км/ч и максимальные 310 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый кроссовер Bentley. К тому же, звук двигателя громче и приятнее благодаря спортивному титановому выхлопу от Akrapovic.

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Чтобы улучшить управляемость Bentley Bentayga, сделали более острым руль и перенастроили пневмоподвеску с активными стабилизаторами. Кроссовер оснащен управляемыми задними колесами, а в качестве опции доступны карбоново-керамические тормоза.

Новый Bentley Bentayga Speed можно узнать по черной решетке радиатора и крыше, тонированным фарам и отсутствию хрома. К тому же, кроссоверу предлагают особые колесные диски диаметром 22 или 23 дюйма.

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Для Bentley Bentayga Speed предлагают новые варианты внутренней отделки
Фото: Bentley

В салоне изменили графику цифрового щитка приборов и предложили новые варианты отделки. Снаружи и внутри появились надписи Speed.

Кстати, недавно презентовали нового конкурента Porsche Macan от Renault.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом Bentley за $2,5 миллиона.