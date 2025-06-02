Розвиває понад 300 км/год: дебютував найпотужніший і найшвидший кросовер Bentley (фото)

Кросовер Bentley Bentayga отримав оновлену спортивну версію Speed. Найпотужніший варіант люксового кросовера кине виклик Aston Martin DBX та Lamborghini Urus.

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Про новий Bentley Bentayga Speed розповіли на офіційному сайті британського автовиробника.

Кросовер Bentley Bentayga у виконанні Speed вже не має двигуна W12 – його замінив 4,0-літровий V8 твін-турбо, який став навіть потужнішим. Він розвиває 650 к. с. та 850 Н∙м.

Кросовер здатен розвинути 310 км/год Фото: Bentley

Динаміка також суттєво покращилася – 3,4 с до 100 км/год та максимальні 310 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер Bentley. До того ж, звук двигуна гучніший та приємніший завдяки спортивному титановому вихлопу від Akrapovic.

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Аби покращити керованість Bentley Bentayga, зробили гострішим кермо та переналаштували пневмопідвіску з активними стабілізаторами. Кросовер оснащений керованими задніми колесами, а в якості опції доступні карбоново-керамічні гальма.

Новий Bentley Bentayga Speed можна пізнати за чорними решіткою радіатора і дахом, тонованими фарами та відсутністю хрому. До того ж, кросоверу пропонують особливі колісні диски діаметром 22 або 23 дюйми.

Для Bentley Bentayga Speed пропонують нові варіанти внутрішнього оздоблення Фото: Bentley

У салоні змінили графіку цифрового щитка приладів та запропонували нові варіанти оздоблення. Зовні та всередині з’явилися написи Speed.

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