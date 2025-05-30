Новий формат класики: знаменитий 96-річний Bentley повернули у виробництво (фото)
Знаменитий Bentley Blower 1929 року повертається на ринок. Сучасну версію моделі випустять лімітованою серією.
Про новий Bentley Blower розповіли на сайті британського автовиробника.
Проєкт назвали Bentley Blower Junior. Виготовлять лише 349 таких авто вартістю приблизно 120 000 доларів. У рамках презентації новинки провели автопробіг на острові Джерсі.
Новий Bentley Blower Junior є точною копією моделі 1929 року, проте зменшеною на 15% (завдовжки 3,7 м). Компактне авто створили разом із фірмою співпраці з фірмою Little Car Company, яка раніше виготовляла зменшені копії Ferrari та Bugatti.
Bentley Blower Junior виглядає як гість із 1920-х. Його кузов виготовили з алюмінію, раму — зі сталі, а салон оздобили шкірою та гофрованим металом. Оскільки авто вужче за оригінал (1,5 м), то пасажир сидить за водієм.
До того ж, Blower Junior – перший серійний електромобіль Bentley. Його оснастили 20,5-сильним мотором, який дозволяє розвинути 72 км/год. Запас ходу становить 105 км.
Електромобіль Bentley Blower Junior зберіг ресорну підвіску, проте отримав передні дискові гальма. Крім того, авто оснастили USB-портами.
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