Новий формат класики: знаменитий 96-річний Bentley повернули у виробництво (фото)

Знаменитий Bentley Blower 1929 року повертається на ринок. Сучасну версію моделі випустять лімітованою серією.

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Bentley Blower Junior в точності відтворює оригінальну модель Фото: Bentley

Проєкт назвали Bentley Blower Junior. Виготовлять лише 349 таких авто вартістю приблизно 120 000 доларів. У рамках презентації новинки провели автопробіг на острові Джерсі.

Авто здатне розвинути 72 км/год Фото: Bentley

Новий Bentley Blower Junior є точною копією моделі 1929 року, проте зменшеною на 15% (завдовжки 3,7 м). Компактне авто створили разом із фірмою співпраці з фірмою Little Car Company, яка раніше виготовляла зменшені копії Ferrari та Bugatti.

Салон оздобили шкірою та полірованим металом Фото: Bentley

Bentley Blower Junior виглядає як гість із 1920-х. Його кузов виготовили з алюмінію, раму — зі сталі, а салон оздобили шкірою та гофрованим металом. Оскільки авто вужче за оригінал (1,5 м), то пасажир сидить за водієм.

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До того ж, Blower Junior – перший серійний електромобіль Bentley. Його оснастили 20,5-сильним мотором, який дозволяє розвинути 72 км/год. Запас ходу становить 105 км.

Випустять лише 349 Bentley Blower Junior Фото: Bentley

Електромобіль Bentley Blower Junior зберіг ресорну підвіску, проте отримав передні дискові гальма. Крім того, авто оснастили USB-портами.

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