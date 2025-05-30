Новый формат классики: знаменитый 96-летний Bentley вернули в производство (фото)

Знаменитый Bentley Blower 1929 года возвращается на рынок. Современная версия модели будет выпущена лимитированной серией.

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Bentley Blower Junior в точности воспроизводит оригинальную модель Фото: Bentley

Проект назвали Bentley Blower Junior. Изготовят всего 349 таких авто стоимостью примерно 120 000 долларов. В рамках презентации новинки провели автопробег на острове Джерси.

Авто способно развить 72 км/ч Фото: Bentley

Новый Bentley Blower Junior является точной копией модели 1929 года, однако уменьшенной на 15% (длиной 3,7 м). Компактное авто создали вместе с фирмой сотрудничества с фирмой Little Car Company, которая ранее производила уменьшенные копии Ferrari и Bugatti.

Салон украсили кожей и полированным металлом Фото: Bentley

Bentley Blower Junior выглядит как гость из 1920-х. Его кузов изготовили из алюминия, раму — из стали, а салон отделали кожей и гофрированным металлом. Поскольку авто уже оригинала (1,5 м), то пассажир сидит за водителем.

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К тому же, Blower Junior — первый серийный электромобиль Bentley. Его оснастили 20,5-сильным мотором, который позволяет развить 72 км/ч. Запас хода составляет 105 км.

Выпустят всего 349 Bentley Blower Junior Фото: Bentley

Электромобиль Bentley Blower Junior сохранил рессорную подвеску, однако получил передние дисковые тормоза. Кроме того, авто оснастили USB-портами.

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