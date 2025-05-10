В Китае производят дешевые электрифицированные копии Bentley Bentayga за $2500 (фото)
В Китае вывели на рынок доступный гибридный кроссовер. Оригинальное авто является уменьшенной копией Bentley Bentayga.
О клоне Bentley Bentayga рассказывает сайт Carakoom.
Оригинальный китайский кроссовер создала компания Weihai Yilin New Energy Technology из провинции Шаньдун. В зависимости от комплектации, цена авто составляет от 2500 до 3100 долларов. Кроссоверы начали поставлять на экспорт — в частности, они появились в Узбекистане.
Кроссовер очень похож на Bentley Bentayga, однако значительно меньше — всего 3850 мм в длину. В анфас он очень напоминает британское авто: у него широкая решетка радиатора и круглые светодиодные фары.
А вот профиль кроссовера более стремительный — с аркообразной крышей и высокой оконной линией. Авто можно выбрать в двухцветной расцветке так же как и Bentley Bentayga.
Внутри китайская копия Bentley Bentayga отделана искусственной кожей с диагональными швами. Бюджетный китайский кроссовер получил цифровой щиток приборов и электростеклоподъемники.Важно
Плагин-гибридная установка авто состоит из электромотора мощностью 5 л. с. (3,5 кВт), который вращает колеса, и бензинового генератора. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.
Батарею гибрида можно зарядить за 8-10 часов. Также китайский кроссовер получил дисковые тормоза на всех колесах.
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