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У Китаї виробляють дешеві електрифіковані копії Bentley Bentayga за $2500 (фото)

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Фото: Carakoom | Компактний китайський кросовер дуже нагадує Bentley Bentayga

У Китаї вивели на ринок доступний гібридний кросовер. Оригінальне авто є зменшеною копією Bentley Bentayga.

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Про клон Bentley Bentayga розповідає сайт Carakoom.

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Авто отримало широку решітку радіатора та круглі фари
Фото: Carakoom

Оригінальний китайський кросовер створила компанія Weihai Yilin New Energy Technology із провінції Шаньдун. Залежно від комплектації, ціна авто становить від 2500 до 3100 доларів. Кросовери почали поставляти на експорт — зокрема, вони з'явилися в Узбекистані.

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Кросовер сягає всього 3850 мм завдовжки
Фото: Carakoom

Кросовер дуже схожий на Bentley Bentayga, проте значно менший – усього 3850 мм завдовжки. В анфас він дуже нагадує британське авто: у нього широка решітка радіатора та круглі світлодіодні фари.

А от профіль кросовера стрімкіший – з аркоподібним дахом і високою віконною лінією. Авто можна обрати в двоколірному забарвленні так само як і Bentley Bentayga.

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Авто отримало гібридну установку
Фото: Carakoom

Усередині китайська копія Bentley Bentayga оздоблена штучною шкірою із діагональними швами. Бюджетний китайський кросовер отримав цифровий щиток приладів та електросклопідйомники.

Важливо
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Їх виготовили лише 100: в Києві помітили ексклюзивний седан Bentley за $600 000 (фото)

Плагін-гібридна установка авто складається із електромотора потужністю 5 к. с. (3,5 кВт), який обертає колеса, та бензинового генератора. Максимальна швидкість становить 45 км/год.

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Салон оздоблений штучною шкірою
Фото: Carakoom

Батарею гібрида можна зарядити за 8-10 годин. Також китайський кросовер отримав дискові гальма на всіх колесах.

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