У Китаї виробляють дешеві електрифіковані копії Bentley Bentayga за $2500 (фото)
У Китаї вивели на ринок доступний гібридний кросовер. Оригінальне авто є зменшеною копією Bentley Bentayga.
Про клон Bentley Bentayga розповідає сайт Carakoom.
Оригінальний китайський кросовер створила компанія Weihai Yilin New Energy Technology із провінції Шаньдун. Залежно від комплектації, ціна авто становить від 2500 до 3100 доларів. Кросовери почали поставляти на експорт — зокрема, вони з'явилися в Узбекистані.
Кросовер дуже схожий на Bentley Bentayga, проте значно менший – усього 3850 мм завдовжки. В анфас він дуже нагадує британське авто: у нього широка решітка радіатора та круглі світлодіодні фари.
А от профіль кросовера стрімкіший – з аркоподібним дахом і високою віконною лінією. Авто можна обрати в двоколірному забарвленні так само як і Bentley Bentayga.
Усередині китайська копія Bentley Bentayga оздоблена штучною шкірою із діагональними швами. Бюджетний китайський кросовер отримав цифровий щиток приладів та електросклопідйомники.Важливо
Плагін-гібридна установка авто складається із електромотора потужністю 5 к. с. (3,5 кВт), який обертає колеса, та бензинового генератора. Максимальна швидкість становить 45 км/год.
Батарею гібрида можна зарядити за 8-10 годин. Також китайський кросовер отримав дискові гальма на всіх колесах.
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