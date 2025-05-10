У Китаї виробляють дешеві електрифіковані копії Bentley Bentayga за $2500 (фото)

У Китаї вивели на ринок доступний гібридний кросовер. Оригінальне авто є зменшеною копією Bentley Bentayga.

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Про клон Bentley Bentayga розповідає сайт Carakoom.

Авто отримало широку решітку радіатора та круглі фари Фото: Carakoom

Оригінальний китайський кросовер створила компанія Weihai Yilin New Energy Technology із провінції Шаньдун. Залежно від комплектації, ціна авто становить від 2500 до 3100 доларів. Кросовери почали поставляти на експорт — зокрема, вони з'явилися в Узбекистані.

Кросовер сягає всього 3850 мм завдовжки Фото: Carakoom

Кросовер дуже схожий на Bentley Bentayga, проте значно менший – усього 3850 мм завдовжки. В анфас він дуже нагадує британське авто: у нього широка решітка радіатора та круглі світлодіодні фари.

А от профіль кросовера стрімкіший – з аркоподібним дахом і високою віконною лінією. Авто можна обрати в двоколірному забарвленні так само як і Bentley Bentayga.

Авто отримало гібридну установку Фото: Carakoom

Усередині китайська копія Bentley Bentayga оздоблена штучною шкірою із діагональними швами. Бюджетний китайський кросовер отримав цифровий щиток приладів та електросклопідйомники.

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Плагін-гібридна установка авто складається із електромотора потужністю 5 к. с. (3,5 кВт), який обертає колеса, та бензинового генератора. Максимальна швидкість становить 45 км/год.

Салон оздоблений штучною шкірою Фото: Carakoom

Батарею гібрида можна зарядити за 8-10 годин. Також китайський кросовер отримав дискові гальма на всіх колесах.

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