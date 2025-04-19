Розкіш для обраних: представлено найдорожчий Bentley за $2,5 мільйона (фото)

У Дубаї презентували новий Bentley Batur Convertible. Лімітований кабріолет є найдорожчим авто марки та останньою її моделлю з двигуном W12.

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Про ексклюзивний кабріолет Bentley Batur розповіли на сайті британського автовиробника.

Кабріолет є останньою 12-циліндровою моделлю Bentley Фото: Bentley

Спорткар Bentley Batur розробили в підрозділі Mulliner, який спеціалізується на найрозкішніших моделях марки. Всього випустять лише 16 таких кабріолетів вартістю приблизно $2,5 мільйона, причому замовники зможуть персоналізувати свої авто.

У Дубаї показали новий Bentley Batur Convertible у класичному зеленому кольорі British Racing Green, а його салон оздобили дорогою шкірою. Зовні та всередині присутні карбоновий декор і помаранчеві вставки.

Випустять лише 16 Bentley Batur Convertible Фото: Bentley

Як і купе Bentley Batur, кабріолет має довгий капот, широку решітку радіатора, вузенькі діодні фари та ліхтарі. Його м'який дах складається за допомогою електроприводу за 19 секунд на швидкості до 50 км/год.

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Кабріолет Bentley Batur Convertible стане прощальною моделлю з 6,0-літровим W12 твін-турбо. Двигун зняли з виробництва через невідповідність сучасним екостандартам.

Салон оздоблено доргою шкірою Фото: Bentley

У Bentley Batur цей мотор розвиває 750 к.с. і 1000 Н∙м. З 8-ступінчастим роботом кабріолет здатний розвинути швидкість понад 330 км/год.

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