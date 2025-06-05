Какие подержанные автомобили чаще всего покупают украинцы: исследование

В мае 2025 года на украинском рынке подержанных легковых авто больше всего объявлений было сосредоточено в бюджетном сегменте — от $1000 до $2000 (10,4%) и от $2 000 до $3 000 (9%). Также заметна активность в диапазоне $3 000...$6 000, где сконцентрировано более четверти всех объявлений.

Related video

Анализ реального сектора авторынка провела команда Института исследований авторынка.

За прошлый год на украинских интернет-площадках для объявлений было размещено почти 2,6 млн предложений о продаже подержанных легковых машин.

Самая высокая активность продавцов была зафиксирована в мае 2024 года, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность наблюдалась в декабре прошлого года — 177,7 тыс. объявлений.

Фото: Институт исследований авторынка

В мае сегмент премиума ($20 000+) демонстрирует рост — плюс 1,1% и доля 9,4% от общего количества. В среднеценовых диапазонах ($7 000...$15 000) наблюдается постепенное снижение доли.

По данным ИДА, в разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам марта составляет $2550 (-$150), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Фото: Институт исследований авторынка

Самый массовый на рынке сегмент — бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $5950, на $50 меньше, чем было месяцем ранее.

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7400, на $200 больше, чем месяцем ранее.

Изменчивый сегмент авто с гибридными силовыми установками (все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV) по итогам мая зафиксировался на уровне $13 000, сразу на $900 меньше, чем было местом ранее.

Фото: Институт исследований авторынка

Мы сообщали, что в мае 2025-го в Украине продали на 12% больше легковых авто, чем в апреле и на 17,6% чем в мае прошлого года.

Также мы рассказывали, что Tesla стремительно теряет позиции на рынке электромобилей и назвали самые популярные электрокары в Европе.