Які вживані автомобілі найчастіше купують українці: дослідження

У травні 2025 року на українському ринку вживаних легкових авто найбільше оголошень було зосереджено у бюджетному сегменті — від $1000 до $2000 (10,4%) та від $2 000 до $3 000 (9%). Також помітна активність у діапазоні $3 000…$6 000, де сконцентровано понад чверть усіх оголошень.

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Аналіз реального сектора авторинку провела команда Інституту досліджень авторинку.

За минулий рік на українських інтернет-майданчиках для оголошень було розміщено майже 2,6 млн пропозицій про продаж вживаних легкових машин.

Найвища активність продавців була зафіксована у травні 2024 року, коли було розміщено 248,3 тис. оголошень. Найменша активність спостерігалася у грудні минулого року — 177,7 тис. оголошень.

Фото: Інститут досліджень авторинку

У травні сегмент преміуму ($20 000+) демонструє зростання — плюс 1,1% та частка 9,4% від загальної кількості. У середньоцінових діапазонах ($7 000…$15 000) спостерігається поступове зниження частки.

За даними ІДА, у розрізі окремих сегментів, з розподілом за типом силової установки, найнижчу середню ціну, яка за підсумками березня становить $2550 (-$150), мають легковики з газобалонним обладнанням.

Фото: Інститут досліджень авторинку

Наймасовіший на ринку сегмент — бензинові автомобілі, займає середнє положення між щойно описаними авто з ГБО та дизельними легковиками. Поточна середня ціна усіх пропозицій тут $5950, на $50 менше, ніж було місяцем раніше.

За дизельні легкові авто з пробігом зараз у середньому просять $7400, на $200 більше, ніж місяцем раніше.

Мінливий сегмент авто з гібридними силовими установками (усі підтипи на кшталт MHEV/HEV/PHEV) за підсумками травня зафіксувався на рівні $13 000, відразу на $900 менше, ніж було місцем раніше.

Фото: Інститут досліджень авторинку

Ми повідомляли, що в травні 2025-го в Україні продали на 12% більше легкових авто, аніж у квітні та на 17,6% ніж в травні минулого року.

Також ми розповідали, що Tesla стрімко втрачає позиції на ринку електромобілів і назвали найпопулярніші електрокари в Європі.