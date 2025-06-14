В Полтаве Tesla въехала в стоянку и повредила семь автомобилей (фото, видео)

В Полтаве в ночном дорожно-транспортном происшествии с автомобилем Tesla пострадали пять человек, которые находились в транспортном средстве.

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В субботу 14 июня, около 03:30 в Полтаве на проспекте Вавилова произошло ДТП с пострадавшими, информирует местная полиция.

По предварительной информации, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил семь припаркованных транспортных средств.

В результате аварии пять человек, которые находились в салоне автомобиля Tesla, пострадали. Трое травмированных были госпитализированы, а еще двое получили медицинскую помощь без госпитализации.

Одна из обладательниц поврежденных авто уверяет, что компания из 5 человек сначала отдыхала в местном заведении общественного питания, а потом, гоняя по городу в комендантский час, на большой скорости влетела в автостоянку.

Одна из пострадавших в ДТП машин. На окне машины номер ТС, который вызвал аварию Фото: Фонтанзамільйон

При этом, по словам женщины, люди, которые в момент ДТП находились в салоне Tesla, отказываются говорить, кто именно был за рулем, уверяя, что электромобиль был на автопилоте.

Владелица разбитой Mazda и трое из пяти человек, которые были в автомобилеТеѕІа Фото: скриншот

В полиции отмечают, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, недавно электромобиль Tesla Cybertruck впервые попал в ДТП в Украине. Авария произошла в Гатном Киевской области.

Также Фокус писал, что в конце мая в США попал в аварию новый электрокар Tesla Model 3, который двигался на автопилоте. При этом на дороге не было никаких препятствий, а разметка в том месте новая, поэтому достаточно заметная и четкая.