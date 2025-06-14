У Полтаві Tesla в'їхала у стоянку та пошкодила сім автомобілів (фото, відео)

У Полтаві в нічній дорожньо-транспортній пригоді з автомобілем Tesla постраждали п’ятеро людей, які знаходилися у транспортному засобі.

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У суботу 14 червня, близько 03:30 у Полтаві на проспекті Вавілова сталася ДТП з постраждалими, інформує місцева поліція.

За попередньою інформацією, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив сім припаркованих транспортних засобів.

Унаслідок аварії п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla, постраждали. Трьох травмованих було госпіталізовано, а ще двоє отримали медичну допомогу без госпіталізації.

Одна з власниць пошкоджених авто запевняє, що компанія з 5 людей спочатку відпочивала у місцевому закладі громадського харчування, а потім, ганяючи по місту у комендантську годину, на великій швидкості влетіли в автостоянку.

Одна з постраждалих у ДТП автівок. На вікні машини номер ТЗ, який спричинив аварію Фото: Фонтанзамільйон

При цьому, за словами жінки, люди, які в момент ДТП перебували в салоні Tesla, відмовляються казати, хто саме був за кермом, запевняючи, що електромобіль був на автопілоті.

Власниця розтрощеної Mazda та троє з п'яти людей, які були у автомобіліTesla Фото: скріншот

У поліції наголошують, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, нещодавно електромобіль Tesla Cybertruck вперше потрапив у ДТП в Україні. Аварія сталася у Гатному на Київщині.

Також Фокус писав, що наприкінці травня у США потрапив у аварію новий електрокар Tesla Model 3, який рухався на автопілоті. При цьому на дорозі не було жодних перешкод, а розмітка в тому місці нова, тому досить помітна й чітка.