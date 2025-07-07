Грозит штраф 42,5 тыс: отец посадил 8-летнюю дочь за руль и похвастался нарушением закона

28-летнего львовского блогера и предпринимателя Юрия Микитку могут оштрафовать на 42,5 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами сроком от пяти до семи лет и даже изъятие авто.

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Как сообщили в полиции Львовской области, мужчина посадил восьмилетнюю дочь Софию за руль автомобиля.

По информации пресс-службы, видео отец сам публиковал в соцсетях, хвастаясь успехами своей дочери.

Сотрудники отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 установили личность правонарушителя, жителя Львовского района.

На него составили административные протоколы по ч.2 ст.184 (Неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ч.5 ст.126 (Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Это – не первый случай, когда Микитку привлекают к ответственности за то, что дает девочке управлять автомобилем.

Как пишет zaxid.net, в июне этого же года Пустомытовский районный суд оштрафовал Микитку за то, что посадил за руль свою несовершеннолетнюю дочь. Тогда в салоне автомобиля находился и его несовершеннолетний сын.

Как выяснилось позже, инцидент имел место 2 мая в селе Хоросно. София, дочь блогера, сидела за рулем Volvo C30, а рядом с ней на переднем пассажирском сидении был ее малолетний брат.

Отец документировал поездку дочери на видео, а когда автомобиль тронулся, он побежал за ним и кричал вслед, чтобы дочь нажала на тормоза.

Он опубликовал ролик в соцсетях и привлек внимание полиции.

Издание отмечает, что на судебное заседание Юрий Микитка не пришел. Однако судья Ирина Мельничук сочла его виновным и назначила 850 грн штрафа.

Также львовянин публиковал видео, где учит дочь дрифтовать. Правда, неясно, кто из них был за рулем, поскольку окна авто затемнены.

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