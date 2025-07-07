Загрожує штраф 42,5 тис: батько посадив 8-річну доньку за кермо і похвалився порушенням закону

28-річного львівського блогера і підприємця Юрія Микитку можуть оштрафувати на 42,5 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами терміном від п'яти до семи років і навіть вилучення авто.

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Як повідомили в поліції Львівської області, чоловік посадив восьмирічну доньку Софію за кермо автомобіля.

За інформацією прес-служби, відео батько сам публікував у соцмережах, вихваляючись успіхами своєї доньки.

Співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 встановили особу правопорушника, жителя Львівського району.

На нього склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ч. 5 ст. 126 (Передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Це — не перший випадок, коли Микитку притягують до відповідальності за те, що дає дівчинці керувати автомобілем.

Як пише zaxid.net, у червні цього ж року Пустомитівський районний суд оштрафував Микитку за те, що посадив за кермо свою неповнолітню доньку. Тоді в салоні автомобіля перебував і його неповнолітній син.

Пізніше з'ясувалося, що інцидент мав місце 2 травня в селі Хоросно. Софія, дочка блогерки, сиділа за кермом Volvo C30, а поруч із нею на передньому пасажирському сидінні був її малолітній брат.

Батько документував поїздку доньки на відео, а коли автомобіль рушив, він побіг за ним і кричав слідом, щоб донька натиснула на гальма.

Він опублікував ролик у соцмережах і привернув увагу поліції.

Видання зазначає, що на судове засідання Юрій Микитка не прийшов. Однак суддя Ірина Мельничук визнала його винним і призначила 850 грн штрафу.

Також львів'янин публікував відео, де вчить доньку дрифтувати. Щоправда, неясно, хто з них був за кермом, оскільки вікна авто затемнені.

Раніше Фокус писав, що п'ятирічний естонець на смерть збив свою бабусю.

Ми також розповідали, що 17-річний Арсеній Безсонов із Дніпра спровокував смертельну ДТП.