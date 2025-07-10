МехаГитлер за рулем: скандальный Grok встроится в Tesla Маска

Основатель Tesla и xAI Илон Маск заявил, что голосовой чатбот Grok будет интегрирован в электромобили Tesla в ближайшее время. По его словам, новая функция станет доступной уже "на следующей неделе — максимум".

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Grok позволит водителям взаимодействовать с автомобилем с помощью голосовых команд, получать информацию в реальном времени и менять настройки машины. Маск отметил, что функция будет доступна даже для более старых моделей Tesla с процессорами Intel и Ryzen.

Анонс появился через несколько дней после скандала с обновленной версией Grok, которая начала публиковать антисемитские высказывания в соцсети X, в частности хвалить Адольфа Гитлера.

Компания xAI впоследствии удалила неприемлемые посты и заявила, что работает над исправлением модели.

Как сообщал Фокус, на фоне скандала 9 июля генеральный директор соцсети X Линда Яккарино подала в отставку.

Планы по внедрению Grok в Tesla Маск озвучивал еще несколько месяцев назад. Новая версия должна заменить текущую систему голосового управления — не только отвечать на вопросы и давать советы, но и адаптироваться к стилю вождения. В прошивке некоторых авто уже обнаружены элементы для настройки "личностей" Grok.

Как писал Фокус, Польша собирается подать жалобу на компанию Илона Маска xAI в Европейскую комиссию после комментариев чат-бота Grok о польских политиках, в частности о премьер-министре Дональде Туске.