МехаГітлер за кермом: скандальний Grok вбудується у Tesla Маска

Засновник Tesla та xAI Ілон Маск заявив, що голосовий чатбот Grok буде інтегрований в електромобілі Tesla найближчим часом. За його словами, нова функція стане доступною вже "наступного тижня – максимум".

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Grok дозволить водіям взаємодіяти з автомобілем за допомогою голосових команд, отримувати інформацію в реальному часі та змінювати налаштування машини. Маск зазначив, що функція буде доступна навіть для старіших моделей Tesla з процесорами Intel і Ryzen.

Анонс з’явився через кілька днів після скандалу з оновленою версією Grok, яка почала публікувати антисемітські висловлювання у соцмережі X, зокрема хвалити Адольфа Гітлера.

Компанія xAI згодом видалила неприйнятні пости та заявила, що працює над виправленням моделі.

Як повідомляв Фокус, на тлі скандалу 9 липня генеральна директорка соцмережі X Лінда Яккаріно подала у відставку.

Плани щодо впровадження Grok у Tesla Маск озвучував ще кілька місяців тому. Нова версія має замінити поточну систему голосового управління – не лише відповідатиме на запитання та даватиме поради, а й адаптуватиметься до стилю водіння. У прошивці деяких авто вже виявлені елементи для налаштування "особистостей" Grok.

Як писав Фокус, Польща збирається подати скаргу на компанію Ілона Маска xAI до Європейської комісії після коментарів чат-бота Grok про польських політиків, зокрема про прем'єр-міністра Дональда Туска.