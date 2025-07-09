Після того, як Grok хвалив Гітлера: гендиректорка X оголосила про відставку

Генеральний директор компанії X, що належить Ілону Маску, Лінда Яккаріно 9 липня несподівано заявила про свій намір піти зі своєї посади. Це сталося наступного дня після того, як ШІ Маска Grok трохи вийшов з-під контролю і став публікувати образливий контент у Х.

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Також звільнення Лінди Яккаріно відбувається всього через кілька місяців після того, як платформа соціальних мереж була придбана стартапом мільярдера Маска, пише Reuters.

Її відхід посилює нестабільність у бізнес-імперії Ілона Маска, що розрослася, включно з падінням продажів електромобілів Tesla, скандалами, пов'язаними зі штучним інтелектом, і публічною перепалкою з президентом США Дональдом Трампом.

Яккаріно не назвала конкретної причини свого рішення. Однак її звільнення пов'язують із поведінкою чат-бота Grok, розробленого xAI та інтегрованого в соцмережу Х. Він днем раніше публікував на платформі контент, який відсилає до Адольфа Гітлера. Згодом ці публікації було видалено через негативну реакцію громадськості.

"Ми почали з важливої попередньої роботи, необхідної для того, щоб поставити безпеку наших користувачів, особливо дітей, і відновити довіру рекламодавців", — сказала Яккаріно в повідомленні на X.

Маск подякував Яккаріно за її внесок на посаді генерального директора в X.

Лінда Яккаріно йде з Х після сканадалу з "Грок" Фото: Twitter

"Раптовий відхід Лінди Яккаріно може бути результатом невідповідності її підходу стилю Ілона Маска. Можливо, ситуація досягла апогею, коли вчора вбудований чат штучного інтелекту Grok почав відповідати на повідомлення штучного інтелекту в дедалі образливіший спосіб", — вважає аналітик DA Davidson Джил Лурія.

Це не вперше, коли Ілона Маска залишають його топменеджери. Довірена особа мільярдера в Tesla Омеад Афшар і директор з персоналу в Північній Америці Дженна Ферруа покинули компанію минулого місяця.

Акції Tesla впали приблизно на 1% на тлі цих новин, але потім відновили частину втрачених позицій.

Лінда Яккаріно обійняла керівну посаду 2023 року, щоб допомогти Маску перетворити компанію після того, як він купив її.

До того, як обійняти посаду генерального директора X, Яккаріно кілька років займалася модернізацією рекламного бізнесу NBC Universal, що належить Comcast.

Соціальна мережа зіткнулася із серйозним тягарем заборгованості, а Яккаріно часто доводилося стикатися зі скандалами, що їх розпалював Маск, зокрема з його підтримкою антисемітських теорій змови наприкінці 2023 року.

Пізніше компанія подала в суд на численних рекламодавців і рекламну групу, стверджуючи, що вони вступили в змову з метою позбавити X рекламних доларів.

Під керівництвом Яккаріно компанія X презентувала низку нових функцій, спрямованих на перетворення соціальної мережі на "застосунок для всього", чого прагнув Маск, включно з партнерством з Visa і запуском застосунку для Smart TV.

Минулого місяця Financial Times повідомила, що компанія також вивчає можливість випуску кредитної або дебетової картки X.

Нагадаємо, 8 липня Grok також розлютив росіян, які вимагали від нього відповідей у стилі російських пропагандистських каналів, але той вперто відповідав, спираючись на міжнародне право.

А Польща збирається подати скаргу на компанію Ілона Маска xAI до Європейської комісії після коментарів чат-бота Grok про польських політиків, зокрема про прем'єр-міністра Дональда Туска.