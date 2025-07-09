После того, как Grok хвалил Гитлера: гендиректор X объявила об отставке

Генеральный директор компании X, принадлежащей Илону Маску, Линда Яккарино 9 июля неожиданно заявила о своем намерении уйти со своего поста. Это произошло на следующий день после того, как ИИ Маска Grok немного вышел из-под контроля и стал публиковать оскорбительный контент в Х.

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Также уход Линды Яккарино происходит всего через несколько месяцев после того, как платформа социальных сетей была приобретена стартапом миллиардера Маска, пишет Reuters.

Ее уход усугубляет нестабильность в разросшейся бизнес-империи Илона Маска, включая падение продаж электромобилей Tesla, скандалы, связанные с искусственным интеллектом и публичную перепалку с президентом США Дональдом Трампом.

Яккарино не назвала конкретную причину своего решения. Однако ее уход связывают с поведением чат-бота Grok, разработанного xAI и интегрированного в соцсеть Х. Он днем ранее публиковал на платформе контент, отсылающий к Адольфу Гитлеру. Впоследствии эти публикации были удалены из-за негативной реакции общественности.

"Мы начали с важной предварительной работы, необходимой для того, чтобы поставить безопасность наших пользователей, особенно детей, и восстановить доверие рекламодателей", — сказала Яккарино в сообщении на X.

Маск поблагодарил Яккарино за ее вклад на посту генерального директора в X.

Линда Яккарино уходит из Х после сканадала с "Грок" Фото: Twitter

"Внезапный уход Линды Яккарино может быть результатом несоответствия ее подхода стилю Илона Маска. Возможно, ситуация достигла апогея, когда вчера встроенный чат искусственного интеллекта Grok начал отвечать на сообщения искусственного интеллекта все более оскорбительным образом", — считает аналитик DA Davidson Джил Лурия.

Это не первый раз, когда Илона Маска покидают его топ-менеджеры. Доверенное лицо миллиардера в Tesla Омеад Афшар и директор по персоналу в Северной Америке Дженна Ферруа покинули компанию в прошлом месяце.

Акции Tesla упали примерно на 1% на фоне этих новостей, но затем восстановили часть утраченных позиций.

Линда Яккарино заняла руководящий пост в 2023 году, чтобы помочь Маску преобразовать компанию после того, как он купил ее.

До того, как занять пост генерального директора X, Яккарино несколько лет занималась модернизацией рекламного бизнеса NBC Universal, принадлежащего Comcast.

Социальная сеть столкнулась с серьезным бременем задолженности, а Яккарино часто приходилось сталкиваться со скандалами, разжигаемыми Маском, включая его поддержку антисемитских теорий заговора в конце 2023 года.

Позднее компания подала в суд на многочисленных рекламодателей и рекламную группу, утверждая, что они вступили в сговор с целью лишить X рекламных долларов.

Под руководством Яккарино компания X представила ряд новых функций, направленных на превращение социальной сети в "приложение для всего", к чему стремился Маск, включая партнерство с Visa и запуск приложения для Smart TV.

В прошлом месяце Financial Times сообщила, что компания также изучает возможность выпуска кредитной или дебетовой карты X.

Напомним, 8 июля Grok также разозлил россиян, которые требовали от него ответов в стиле российских пропагандистских каналов, но тот упрямо отвечал, опираясь на международное право.

А Польша собирается подать жалобу на компанию Илона Маска xAI в Европейскую комиссию после комментариев чат-бота Grok о польских политиках, в частности о премьер-министре Дональде Туске.