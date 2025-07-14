Лучше так не вести себя на дороге: каких водителей чаще всего штрафуют

Есть типы водителей, которых полицейские останавливают и штрафуют чаще других. Причина — не предубеждение, а типичное поведение за рулем.

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Есть типажи водителей, которые сами себе враги. Их штрафуют чаще, потому что они ведут себя как "мишени". Об этом изданию "Твоя машина" рассказал патрульный с 7-летним стажем, который пожелал остаться анонимным.

Каких водителей чаще всего штрафуют

Импульсивные. Еще не вышел из авто, а уже скандалит и требует объяснений. С такими полиция быстро оформляет протоколы — сам конфликт отнимает силы, поэтому ситуацию "закрывают" штрафом.

Покорные. Только остановка — и водитель сразу извиняется, молча соглашается. Это воспринимается как слабость и открывает путь для злоупотреблений недобросовестными патрульными.

Агрессивные. Хамство, давление, грубость. Даже если водитель виноват, такое поведение провоцирует ответную жесткость: принципиальная позиция полиции заканчивается штрафом "для воспитания".

Суетливые. "Я опаздываю", "у меня поезд", "я к врачу" — такой водитель подпишет все, лишь бы быстрее ехать дальше. Полиция это видит — и протокол становится формальностью.

Что делать, если остановили патрульные

Инспектор советует сохранять спокойствие и не впадать в крайности. Если есть сомнения в правомерности действий — лучше все зафиксировать на видео и разбираться в судебном порядке. Эмоции в таких ситуациях — не помощники.

Напомним, в июне СМИ сообщали, что с 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако законопроект №13314, который предусматривает изменения в штрафы, пока не принят. Фокус рассказывал, ввели ли новые штрафы за нарушение ПДД в Украине с 1 июля.

Фокус также писал, можно ли управлять автомобилем с просроченным водительским удостоверением.