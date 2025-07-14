Краще так не поводитись на дорозі: яких водіїв найчастіше штрафують

Є типи водіїв, яких поліцейські зупиняють і штрафують частіше за інших. Причина — не упередження, а типова поведінка за кермом.

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Є типажі водіїв, які самі собі вороги. Їх штрафують частіше, тому що вони поводяться як "мішені". Про це виданню "Твоя машина" розповів патрульний з 7-річним стажем, який побажав залишитися анонімним.

Яких водіїв найчастіше штрафують

Імпульсивні. Ще не вийшов з авто, а вже скандалить і вимагає пояснень. З такими поліція швидко оформлює протоколи — сам конфлікт забирає сили, тож ситуацію "закривають" штрафом.

Покірні. Тільки зупинка – і водій одразу вибачається, мовчки погоджується. Це сприймається як слабкість і відкриває шлях для зловживань недобросовісними патрульними.

Агресивні. Хамство, тиск, грубість. Навіть якщо водій винен, така поведінка провокує відповідну жорсткість: принципова позиція поліції закінчується штрафом "для виховання".

Метушливі. "Я спізнююсь", "в мене поїзд", "я до лікаря" – такий водій підпише все, аби швидше їхати далі. Поліція це бачить – і протокол стає формальністю.

Що робити, якщо зупинили патрульні

Інспектор радить зберігати спокій і не впадати в крайнощі. Якщо є сумніви у правомірності дій – краще все зафіксувати на відео і розбиратися в судовому порядку. Емоції в таких ситуаціях – не помічники.

Нагадаємо, в червні ЗМІ повідомляли, що з 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені правила відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Проте законопроєкт №13314, який передбачає зміни до штрафів, наразі не прийнято. Фокус розповідав, чи ввели нові штрафи за порушення ПДР в Україні з 1 липня.

Фокус також писав, чи можна керувати автомобілем з простроченим водійським посвідченням.