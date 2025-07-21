Японские авто, которых лучше избегать: модели, которые могут разочаровать в 2025 году

Прежде чем покупать авто японского производства, важно не только смотреть на бренд, но и тщательно изучать конкретную модель. Надежность может существенно отличаться — и некоторые машины, даже со знакомыми логотипами, способны неприятно удивить.

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Хотя японские автопроизводители давно зарекомендовали себя как надежные, не все их модели одинаково качественные. Некоторые авто могут принести больше хлопот, чем удовольствия от владения. Издание GoBankingRates обнародовало рейтинг худших японских автомобилей, которые имеют сомнительную надежность.

2025 Nissan Frontier

Цена: от $32,050 до $45,610

Оценка надежности: всего 27 из 100

Несмотря на общую популярность бренда, пикап Nissan Frontier стал одним из наименее надежных авто. По отзывам владельцев, проблемы часто возникают с трансмиссией, электроникой и общим качеством сборки.

2025 Nissan Frontier Фото: autoevolution.com

2015 Scion iQ

Цена: около $7,725

Этот компактный хэтчбек может выглядеть привлекательно из-за размера и цены, но, как показывают тесты, он имеет множество недостатков. Авто медленное, шумное и довольно неудобное для ежедневного использования. К тому же, ремонт может обойтись недешево.

2025 Scion iQ Фото: edmunds

2016 Honda CR-Z

Цена: от $10,475 до $12,250

Несмотря на репутацию Honda, гибридная модель CR-Z не оправдала ожиданий. Автомобиль задумывался как спортивный и экономный, однако критики указывают на низкий комфорт в салоне, высокий уровень шума и вероятные проблемы с долговечностью.

2016 Honda CR-Z Фото: topspeed.com

2024 Mitsubishi Mirage

Цена: от $14,600 до $17,175

Этот бюджетный вариант остаётся доступным, но водители должны быть готовы к компромиссам. Mirage имеет слабый трехцилиндровый двигатель и очень медленное ускорение, а также повышенный уровень шума. Эксперты отмечают, что авто может ломаться чаще, чем среднестатистическая машина в этом классе.

2024 Mitsubishi Mirage Фото: edmunds

Напомним, по мнению британского продавца подержанных машин Райана Бирча, лучшие авто для начинающих — компактные городские хэтчбеки с пробегом стоимостью до 7000 фунтов стерлингов ($9500).

В частности, в 2025 году в Украине выросли продажи авто из Китая. Подавляющее большинство из них являются электрокарами.