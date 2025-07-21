Японські авто, яких краще уникати: моделі, що можуть розчарувати у 2025 році

Перш ніж купувати авто японського виробництва, важливо не лише дивитися на бренд, а й ретельно вивчати конкретну модель. Надійність може суттєво відрізнятись — і деякі машини, навіть зі знайомими логотипами, здатні неприємно здивувати.

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Хоча японські автовиробники давно зарекомендували себе як надійні, не всі їхні моделі однаково якісні. Деякі авто можуть принести більше клопоту, ніж задоволення від володіння. Видання GoBankingRates оприлюднило рейтинг найгірших японських автомобілів, які мають сумнівну надійність.

2025 Nissan Frontier

Ціна: від $32,050 до $45,610

Оцінка надійності: лише 27 зі 100

Попри загальну популярність бренду, пікап Nissan Frontier став одним із найменш надійних авто. За відгуками власників, проблеми часто виникають із трансмісією, електронікою та загальною якістю складання.

2025 Nissan Frontier Фото: autoevolution.com

2015 Scion iQ

Ціна: близько $7,725

Цей компактний хетчбек може виглядати привабливо через розмір і ціну, але, як свідчать тести, він має безліч недоліків. Авто повільне, гучне і доволі незручне для щоденного використання. До того ж, ремонт може обійтись недешево.

2025 Scion iQ Фото: edmunds

2016 Honda CR-Z

Ціна: від $10,475 до $12,250

Незважаючи на репутацію Honda, гібридна модель CR-Z не виправдала очікувань. Автомобіль задумувався як спортивний і економний, однак критики вказують на низький комфорт у салоні, високий рівень шуму та ймовірні проблеми з довговічністю.

2016 Honda CR-Z Фото: topspeed.com

2024 Mitsubishi Mirage

Ціна: від $14,600 до $17,175

Цей бюджетний варіант залишається доступним, але водії повинні бути готові до компромісів. Mirage має слабкий трьохциліндровий двигун і дуже повільне прискорення, а також підвищений рівень шуму. Експерти зазначають, що авто може ламатися частіше, ніж середньостатистична машина в цьому класі.

2024 Mitsubishi Mirage Фото: edmunds

Нагадаємо, на думку британського продавця вживаних машин Раяна Бірча, найкращі авто для початківців – компактні міські хетчбеки з пробігом вартістю до 7000 фунтів стерлінгів ($9500).

Зокрема, у 2025 році в Україні виросли продажі авто з Китаю. Переважна більшість із них є електрокарами.