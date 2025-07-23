Как правильно сидеть за рулем, чтобы выжить в случае ДТП: советы, которые могут сохранить жизнь

Многие водители даже не подозревают, что их положение за рулем может быть не просто неудобным, но и опасным. Небольшая коррекция может существенно снизить риск травм во время аварии и улучшить контроль над авто.

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Вы можете сидеть в автомобиле неправильно — и даже не догадываться об этом. Чтобы проверить расстояние до руля, выньте из ящика старую школьную линейку на 30 см, отмерьте на ней 25 см и, вернувшись в салон, настройте кресло так, чтобы линейка одновременно касалась и груди, и центра руля. Именно такую дистанцию рекомендуют Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) и Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA). Но — это еще не значит, что правило "10 дюймов" подходит именно вам, объясняет эксперт Пол Стадден для издания Jalopnik.

Одно правило — не для всех

У каждого из нас разные пропорции тела. Если у вас руки, как у Майкла Фелпса, вы можете достать шоколадку из автомата через отверстие для выдачи. А если наоборот — не можете дотянуться до собственного кармана, то стандартная формула не сработает. Профессиональные автогонщики советуют другой способ: сядьте с ровной спиной, вытяните руки вперед и согните их в локтях под углом примерно 120 градусов. В таком положении вы можете положить запястья на верхнюю часть руля. Сидите слишком близко — ограничивается свобода движений, слишком далеко — возникает перенапряжение мышц и неправильная осанка.

Почему дистанция до руля — это не просто про комфорт

Оптимальное положение — это еще и о безопасности. Ведь в современных авто руль оборудован подушкой безопасности, которая при срабатывании может вылететь со скоростью до 320 км/ч. Если вы сидите слишком близко, то рискуете получить ожоги, ушибы или даже переломы. А если в вашем авто — одна из 475 тысяч машин с потенциально опасными подушками Takata, то лучше вообще сесть в другое авто.

Регулировка угла наклона руля — еще один важный момент

Угол наклона руля должен быть направлен в грудь, а не в лицо. Это касается современных авто с подушками безопасности. В старых машинах без подушек руль может быть направлен прямо в голову — особенно если это Ferrari 328 или другое итальянское авто с "автобусным" рулем. Регулировать его непросто — придется откручивать детали. Но вполне возможно, что именно так и задумывал производитель.

Напомним, в июне СМИ сообщали, что с 1 июля 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила ответственности за нарушение правил дорожного движения. Однако законопроект №13314, который предусматривает изменения в штрафы, пока не принят. Фокус рассказывал, ввели ли новые штрафы за нарушение ПДД в Украине с 1 июля.

Фокус ранее писал, каких водителей чаще всего штрафуют на дорогах.