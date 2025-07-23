Як правильно сидіти за кермом, щоб вижити у разі ДТП: поради, які можуть зберегти життя

Багато водіїв навіть не підозрюють, що їх положення за кермом може бути не просто незручним, а й небезпечним. Невелика корекція може суттєво знизити ризик травм під час аварії та покращити контроль над авто.

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Ви можете сидіти в автомобілі неправильно — і навіть не здогадуватись про це. Щоби перевірити відстань до керма, вийміть зі шухляди стару шкільну лінійку на 30 см, відміряйте на ній 25 см і, повернувшись у салон, налаштуйте крісло так, щоб лінійка одночасно торкалась і грудей, і центру керма. Саме таку дистанцію рекомендують Страховий інститут дорожньої безпеки США (IIHS) та Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA). Але — це ще не означає, що правило "10 дюймів" підходить саме вам, пояснює експерт Пол Стадден для видання Jalopnik.

Одне правило — не для всіх

У кожного з нас різні пропорції тіла. Якщо у вас руки, як у Майкла Фелпса, ви можете дістати шоколадку з автомата через отвір для видачі. А якщо навпаки — не можете дотягнутися до власної кишені, то стандартна формула не спрацює. Професійні автогонщики радять інший спосіб: сядьте з рівною спиною, витягніть руки вперед і зігніть їх у ліктях під кутом приблизно 120 градусів. У такому положенні ви маєте змогу покласти зап’ястя на верхню частину керма. Сидите надто близько — обмежується свобода рухів, надто далеко — виникає перенапруга м’язів і неправильна постава.

Чому дистанція до керма — це не просто про комфорт

Оптимальне положення — це ще й про безпеку. Адже в сучасних авто кермо обладнане подушкою безпеки, яка при спрацюванні може вилетіти зі швидкістю до 320 км/год. Якщо ви сидите надто близько, то ризикуєте отримати опіки, забої або навіть переломи. А якщо у вашому авто — одна з 475 тисяч машин із потенційно небезпечними подушками Takata, то краще взагалі сісти в інше авто.

Регулювання кута нахилу керма — ще один важливий момент

Кут нахилу керма має бути направлений у груди, а не в обличчя. Це стосується сучасних авто з подушками безпеки. У старих машинах без подушок кермо може бути спрямоване прямо у голову — особливо якщо це Ferrari 328 чи інше італійське авто з "автобусним" кермом. Регулювати його непросто — доведеться відкручувати деталі. Але цілком можливо, що саме так і задумував виробник.

Нагадаємо, в червні ЗМІ повідомляли, що з 1 липня 2025 року в Україні набирають чинності оновлені правила відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Проте законопроєкт №13314, який передбачає зміни до штрафів, наразі не прийнято. Фокус розповідав, чи ввели нові штрафи за порушення ПДР в Україні з 1 липня.

Фокус раніше писав, яких водіїв найчастіше штрафують на дорогах.