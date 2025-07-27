Дорогая капсула времени: 24-летнее купе от Honda продали по цене Porsche 911 Turbo (фото)

В США ушло с молотка купе Acura Integra 2001 года в заряженном исполнении Type R. За невзрачное, на первый взгляд, авто отдали 204 204 доллара.

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Это абсолютный рекорд для модели, которая в последнее время существенно подорожала. Ее подробности раскрыли на сайте аукциона Bring a Trailer.

Спортивное авто проехало всего 7700 км за 24 года Фото: Bring a Trailer

Высокая цена Acura Integra Type R на уровне нового Porsche 911 Turbo обусловлена, прежде всего, тем, что это капсула времени. Пробег авто за 24 года составляет всего 7700 км, причем нынешний владелец проехал только 800 км. Спортивное купе идеально сохранено.

Acura Integra Type R выпускали небольшими партиями Фото: Bring a Trailer

К тому же, заряженная Honda Integra Type R (которая в Северной Америке продавалась под маркой Acura) — довольно редкое авто, которое выпускалось небольшими партиями. В частности, в 2001 году было продано всего 1173 купе Acura Integra Type R.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Bring a Trailer

Главное отличие варианта Type R — высокооборотный 1,8-литровый двигатель с системой регулировки фаз газораспределения VTEC, который развивает 198 л.с. при 8000 об/мин. С 6-ступенчатой механической КПП Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 233 км/ч.

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Acura/Honda Integra Type R имеет самоблокирующийся дифференциал, доработанную подвеску и улучшенные тормоза. Купе получило антикрыло и спортивные сиденья.

Acura Integra Type R оснащена высокооборотной 198-сильной четверкой Фото: Bring a Trailer

Конкретно это авто оснащено особыми 15-дюймовыми дисками, а также центральным замком, электростеклоподъемниками, кондиционером и CD-плеером.

Между прочим, недавно на аукцион выставили суперкар Aston Martin 1988 года за $900 000 в новом состоянии.

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