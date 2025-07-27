Дорога капсула часу: 24-річне купе від Honda продали за ціною Porsche 911 Turbo (фото)

У США пішло з молотка купе Acura Integra 2001 року в зарядженому виконанні Type R. За непоказне, на перший погляд, авто віддали 204 204 долари.

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Це абсолютний рекорд для моделі, яка останнім часом суттєво подорожчала. Її подробиці розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.

Спортивне авто проїхало лише 7700 км за 24 роки Фото: Bring a Trailer

Висока ціна Acura Integra Type R на рівні нового Porsche 911 Turbo обумовлена, передусім, тим, що це капсула часу. Пробіг авто за 24 роки становить лише 7700 км, причому нинішній власник проїхав тільки 800 км. Спортивне купе ідеально збережене.

Acura Integra Type R випускали невеликими партіями Фото: Bring a Trailer

До того ж, заряджена Honda Integra Type R (яка в Північній Америці продавалася під маркою Acura) – доволі рідкісне авто, яке випускали невеликими партіями. Зокрема, у 2001 році за продали лише 1173 купе Acura Integra Type R.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Bring a Trailer

Головна відмінність варіанту Type R – високооборотний 1,8-літровий двигун із системою регулювання фаз газорозподілу VTEC, який розвиває 198 к. с. при 8000 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 233 км/год.

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Acura/Honda Integra Type R має самоблокувальний диференціал, доопрацьовану підвіску та покращені гальма. Купе отримало антикрило і спортивні сидіння.

Acura Integra Type R оснащена високооборотною 198-сильною четвіркою Фото: Bring a Trailer

Конкретно це авто оснащене особливими 15-дюймовими дисками, а також центральним замком, електросклопідіймачами, кондиціонером і CD-плеєром.

Між іншим, нещодавно на аукціон виставили суперкар Aston Martin 1988 року за $900 000 у новому стані.

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