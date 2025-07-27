Дорога капсула часу: 24-річне купе від Honda продали за ціною Porsche 911 Turbo (фото)
У США пішло з молотка купе Acura Integra 2001 року в зарядженому виконанні Type R. За непоказне, на перший погляд, авто віддали 204 204 долари.
Це абсолютний рекорд для моделі, яка останнім часом суттєво подорожчала. Її подробиці розкрили на сайті аукціону Bring a Trailer.
Висока ціна Acura Integra Type R на рівні нового Porsche 911 Turbo обумовлена, передусім, тим, що це капсула часу. Пробіг авто за 24 роки становить лише 7700 км, причому нинішній власник проїхав тільки 800 км. Спортивне купе ідеально збережене.
До того ж, заряджена Honda Integra Type R (яка в Північній Америці продавалася під маркою Acura) – доволі рідкісне авто, яке випускали невеликими партіями. Зокрема, у 2001 році за продали лише 1173 купе Acura Integra Type R.
Головна відмінність варіанту Type R – високооборотний 1,8-літровий двигун із системою регулювання фаз газорозподілу VTEC, який розвиває 198 к. с. при 8000 об/хв. Із 6-ступінчастою механічною КПП Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість становить 233 км/год.
Acura/Honda Integra Type R має самоблокувальний диференціал, доопрацьовану підвіску та покращені гальма. Купе отримало антикрило і спортивні сидіння.
Конкретно це авто оснащене особливими 15-дюймовими дисками, а також центральним замком, електросклопідіймачами, кондиціонером і CD-плеєром.
Між іншим, нещодавно на аукціон виставили суперкар Aston Martin 1988 року за $900 000 у новому стані.
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