От инженеров из "Формулы-1": обнаружен очень редкий спорткар 70-х в новом состоянии (фото)

В США обнаружили идеально сохранившийся Chevrolet Vega 1975 года в заряженной версии от Cosworth. Изготовлено всего 3500 таких купе и сейчас они ценятся коллекционерами.

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Капсула времени Chevrolet Cosworth Vega за 50 лет проехала всего 4800 км, ведь ее не эксплуатировали и хранили в гараже. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Авто за 50 лет проехало всего 4800 км

Автомобиль в отличном состоянии — кузов, салон и силовой агрегат как новые и не требуют восстановления. Мало того, в Chevrolet Cosworth Vega родные шины и сохранены все оригинальные документы на авто.

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Этот Chevrolet Cosworth Vega — 1115-й из 3500 выпущенных. Модель считается редкой и нетипичной для США.

Спортивное купе прекрасно сохранилось

В 70-х руководители концерна General Motors решили создать спортивную версию массового Chevrolet Vega и обратились за помощью к британской компании Cosworth, которая производила двигатели для "Формулы-1" и разрабатывала раллийные авто. Заряженный Chevrolet Vega оказался дороже спортивного Camaro и в линейке марки уступал по стоимости только Corvette.

Двигатель от Cosworth развивает 110 сил

Chevrolet Cosworth Vega получил 2,0-литровый бензиновый двигатель на 110 л. с. и 5-ступенчатую механическую КПП. Легкое купе способно разогнаться до 100 км/ч за 7,7 с. Кроме того, специалисты Cosworth доработали ходовую купе для лучшей управляемости. Сейчас авто планируют продать за $30 500.

Между прочим, продается и культовый суперкар McLaren F1 1997 года в новом состоянии. Самое быстрое авто 90-х оценили в 23 миллиона долларов.

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