Від інженерів із "Формули-1": виявлено дуже рідкісний спорткар 70-х у новому стані (фото)

У США виявили ідеально збережений Chevrolet Vega 1975 року в зарядженій версії від Cosworth. Виготовлено лише 3500 таких купе і зараз вони цінуються колекціонерами.

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Капсула часу Chevrolet Cosworth Vega за 50 років проїхала усього 4800 км, адже її не експлуатували та берегли в гаражі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Авто за 50 років проїхало всього 4800 км

Автомобіль у чудовому стані – кузов, салон та силовий агрегат як нові і не потребують відновлення. Мало того, в Chevrolet Cosworth Vega рідні шини та збережені всі оригінальні документи на авто.

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Цей Chevrolet Cosworth Vega – 1115-й із 3500 випущених. Модель вважається рідкісною та нетиповою для США.

Спортивне купе чудово збереглося

У 70-х керівники концерну General Motors вирішили створити спортивну версію масового Chevrolet Vega та звернулися за допомогою до британської компанії Cosworth, яка виготовляла двигуни для "Формули-1" та розробляла ралійні авто. Заряджений Chevrolet Vega виявився дорожчим за спортивний Camaro і у лінійці марки поступався за вартістю лише Corvette.

Двигун від Cosworth розвиває 110 сил

Chevrolet Cosworth Vega отримав 2,0-літровий бензиновий двигун на 110 к. с. та 5-ступінчасту механічну КПП. Легке купе здатне розігнатися до 100 км/год за 7,7 с. Крім того, спеціалісти Cosworth доопрацювали ходову купе для кращої керованості. Зараз авто планують продати за $30 500.

Між іншим, продається і культовий суперкар McLaren F1 1997 року в новому стані. Найшвидше авто 90-х оцінили в 23 мільйони доларів.

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