Звезда автошоу: обнаружен единственный в своем роде спорткар 60-х в новом состоянии (фото)
В США на аукционе будут продавать уникальный кабриолет Oldsmobile 442 1968 года. 350-сильное спортивное авто хорошо сохранилось и является капсулой времени.
Такой шоукар Oldsmobile 442 существует в одном-единственном экземпляре, ведь кабриолет создали для презентации на автошоу в Чикаго 1968 года. Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.
Особенный Oldsmobile 442 отметил появление второго поколения модели. Для Чикагского автошоу спортивное авто получило особую окраску кузова, которая переходила из оранжевого цвета в белый.
Кроме того, салон украсили велюром. Комплектация включает магнитолу, электроприводы стеклоподъемников и мягкой крыши.Важно
Техническая "начинка" Oldsmobile 442 1968 года осталась стандартной — кабриолет оснащен 6,5-литровым 350-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.
После автошоу в Чикаго Oldsmobile 442 выкупил дилер из Северной Каролины. В начале 70-х он подарил кабриолет своей дочери-студентке. Авто эксплуатировали до 1995 года, а затем поставили на хранение в гараж. Оно неплохо сохранилось и находится фактически в новом состоянии, а его пробег составляет всего 14 600 км.
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