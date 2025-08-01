Звезда автошоу: обнаружен единственный в своем роде спорткар 60-х в новом состоянии (фото)

В США на аукционе будут продавать уникальный кабриолет Oldsmobile 442 1968 года. 350-сильное спортивное авто хорошо сохранилось и является капсулой времени.

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Такой шоукар Oldsmobile 442 существует в одном-единственном экземпляре, ведь кабриолет создали для презентации на автошоу в Чикаго 1968 года. Об этом сообщается на сайте аукциона Mecum.

Кабриолет демонстрировали на автошоу в Чикаго в 1968 году Фото: General Motors

Особенный Oldsmobile 442 отметил появление второго поколения модели. Для Чикагского автошоу спортивное авто получило особую окраску кузова, которая переходила из оранжевого цвета в белый.

Кабриолет отличается нестандартной окраской Фото: General Motors

Кроме того, салон украсили велюром. Комплектация включает магнитолу, электроприводы стеклоподъемников и мягкой крыши.

Салон украсили велюром Фото: Mecum

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Техническая "начинка" Oldsmobile 442 1968 года осталась стандартной — кабриолет оснащен 6,5-литровым 350-сильным V8 и 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Под капотом установлен 350-сильный V8 Фото: Mecum

После автошоу в Чикаго Oldsmobile 442 выкупил дилер из Северной Каролины. В начале 70-х он подарил кабриолет своей дочери-студентке. Авто эксплуатировали до 1995 года, а затем поставили на хранение в гараж. Оно неплохо сохранилось и находится фактически в новом состоянии, а его пробег составляет всего 14 600 км.

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