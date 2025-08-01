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Авто

Зірка автошоу: виявлено єдиний у своєму роді спорткар 60-х у новому стані (фото)

Oldsmobile 442 1968
Шоукар Oldsmobile 442 випустили в єдиному екземплярі | Фото: Mecum

У США на аукціоні продаватимуть унікальний кабріолет Oldsmobile 442 1968 року. 350-сильне спортивне авто добре збереглося і є капсулою часу.

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Такий шоукар Oldsmobile 442 існує в одному-єдиному екземплярі, адже кабріолет створили для презентації на автошоу в Чикаго 1968 року. Про це повідомляється на сайті аукціону Mecum.

автосалон в Чикаго
Кабріолет демонстрували на автошоу в Чикаго 1968 року
Фото: General Motors

Особливий Oldsmobile 442 відзначив появу другого покоління моделі. Для Чиказького автошоу спортивне авто отримало особливе забарвлення кузова, яке переходило з помаранчевого кольору в білий.

кабріолет Oldsmobile 442
Кабріолет вирізняється нестандартним забарвленням
Фото: General Motors

Крім того, салон оздобили велюром. Комплектація включає магнітолу, електроприводи склопідіймачів та м’якого даху.

Салон Oldsmobile 442 1968
Салон оздобили велюром
Фото: Mecum
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Технічна "начинка" Oldsmobile 442 1968 року залишилася стандартною – кабріолет оснащений 6,5-літровим 350-сильним V8 та 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,7 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год.

Oldsmobile V8 400
Під капотом встановлено 350-сильний V8
Фото: Mecum

Після автошоу в Чикаго Oldsmobile 442 викупив дилер із Північної Кароліни. На початку 70-х він подарував кабріолет свої дочці-студентці. Авто експлуатували до 1995 року, а потім поставили на зберігання у гараж. Воно непогано збереглося і перебуває фактично в новому стані, а його пробіг становить усього 14 600 км.

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