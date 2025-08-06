Универсал или внедорожник: какой подержанный автомобиль лучше выбрать

Несмотря на бешеную популярность SUV, опытные автомеханики советуют обратить внимание на универсалы — они дешевле, экономнее и удобнее в ежедневном использовании. Один из специалистов объяснил, почему кроссоверы не всегда лучший выбор на вторичном рынке.

Related video

SUV уже почти два десятилетия доминируют на авторынке. Автопроизводители массово выпускают эти модели, реагируя на стабильный спрос — от Ford до Aston Martin, от Ferrari до Fiat и Peugeot. Производство SUV стало мейнстримом. Однако, несмотря на популярность мощных и габаритных кроссоверов, не все эксперты разделяют увлечение этим форматом, пишет Express.

Автомеханик Джеймс Гудганд поделился своим мнением в интервью для Reach Plc: он советует отдавать предпочтение универсалам.

"Это, возможно, личная предвзятость, но я всегда рекомендую выбирать универсал вместо аналогичного SUV. Зачем эта лишняя высота?" — говорит Гудганд — Возьмем, например, большие авто Volvo — XC90 и V90. Универсал V90 дешевле на 25% в подержанном варианте, имеет больше внутреннего пространства, лучшую динамику, меньший расход топлива. И на нем чаще пропускают со второстепенной дороги".

Универсалы имеют много общего с SUV — в частности, большой объем багажника — но при этом легче, ниже и более устойчивы на поворотах. А благодаря меньшей массе им не нужны сверхмощные двигатели, что положительно влияет на расход топлива.

Впрочем, другие автоэксперты отмечают: не стоит делать поспешные выводы относительно SUV. В комментарии для Auto Express эксперт Стив Уокер отметил, что спрос на эти авто растет, ведь они удобны в повседневном использовании.

"Да, все мы хотим более легких и менее ресурсоемких автомобилей, но термин "SUV" часто используют слишком обобщенно", — объясняет Уокер, — Покупатели хотят комфорта и доступности. В то же время регуляторы требуют безопасности и электрификации, а производители — прибыльности. SUV — это компромисс между всеми этими требованиями в 2025 году".

В этом контексте эксперты по подержанным авто также советуют, как выбрать оптимальный SUV. Например, канал @CapturingCars на TikTok рекомендует обратить внимание на Hyundai Tucson.

"Это достаточно надежная машина. Особо стоит отметить мультимедийную систему — удобная, современная, авто хорошо оснащено. Имеет привлекательный вид, надежность, адекватную цену — можно найти достойные варианты до £10 000 ($13 000). Явный фаворит".

Напомним, с конвейера сошел 600-тысячный Mercedes G-Class. Знаковым стал новейший электрический "Гелендваген" G580 EQ.

Фокус также писал, что производитель смартфонов показал стильный электрический универсал Stelato S9T. Мощный семейный универсал от компании Huawei имеет запас хода до 1305 км.