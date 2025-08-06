Універсал чи позашляховик: який вживаний автомобіль краще обрати

Попри шалену популярність SUV, досвідчені автомеханіки радять звернути увагу на універсали — вони дешевші, економніші та зручніші в щоденному використанні. Один із фахівців пояснив, чому кросовери не завжди найкращий вибір на вторинному ринку.

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SUV вже майже два десятиліття домінують на авторинку. Автовиробники масово випускають ці моделі, реагуючи на стабільний попит — від Ford до Aston Martin, від Ferrari до Fiat і Peugeot. Виробництво SUV стало мейнстрімом. Однак, попри популярність потужних і габаритних кросоверів, не всі експерти поділяють захоплення цим форматом, пише Express.

Автомеханік Джеймс Гудганд поділився своєю думкою в інтерв’ю для Reach Plc: він радить надавати перевагу універсалам.

"Це, можливо, особиста упередженість, але я завжди рекомендую обирати універсал замість аналогічного SUV. Навіщо ця зайва висота?" — каже Гудганд. — Візьмемо, для прикладу, великі авто Volvo — XC90 та V90. Універсал V90 дешевший на 25% у вживаному варіанті, має більше внутрішнього простору, кращу динаміку, меншу витрату пального. І на ньому частіше пропускають з другорядної дороги".

Універсали мають багато спільного з SUV — зокрема, великий об’єм багажника — але при цьому легші, нижчі та більш стійкі на поворотах. А завдяки меншій масі їм не потрібні надпотужні двигуни, що позитивно впливає на витрату пального.

Втім, інші автоексперти наголошують: не варто робити поспішні висновки щодо SUV. У коментарі для Auto Express експерт Стів Вокер зазначив, що попит на ці авто зростає, адже вони зручні у повсякденному використанні.

"Так, усі ми хочемо легших і менш ресурсоємних автомобілів, але термін "SUV" часто використовують надто узагальнено", — пояснює Вокер. — Покупці прагнуть комфорту та доступності. Водночас регулятори вимагають безпеки та електрифікації, а виробники — прибутковості. SUV — це компроміс між усіма цими вимогами у 2025 році".

У цьому контексті експерти з вживаних авто також радять, як вибрати оптимальний SUV. Наприклад, канал @CapturingCars на TikTok рекомендує звернути увагу на Hyundai Tucson.

"Це досить надійна машина. Особливо варто відзначити мультимедійну систему — зручна, сучасна, авто добре оснащене. Має привабливий вигляд, надійність, адекватну ціну — можна знайти гідні варіанти до £10 000 ($13 000). Явний фаворит".

Нагадаємо, із конвеєра зійшов 600-тисячний Mercedes G-Class. Знаковим став новітній електричний "Гелендваген" G580 EQ.

Фокус також писав, що виробник смартфонів показав стильний електричний універсал Stelato S9T. Потужний сімейний універсал від компанії Huawei має запас ходу до 1305 км.