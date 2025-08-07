Запас хода 1700 км и цена $28000: Chery показала электрифицированный семейный кроссовер (фото)
В Китае представлен новый Jetour Shanhai L7 Plus. Доступный семиместный кроссовер от Chery получил мощную электрифицированную установку на 355 сил.
Семейный кроссовер Jetour Shanhai L7 Plus выйдет на рынок с 18 августа и на родине будет стоить 200 000 юаней ($28 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Jetour Shanhai L7 Plus отличается сдержанным дизайном и не имеет решетки радиатора. Фары и фонари соединены светодиодными полосами. На выбор доступны колеса диаметром 19 или 20 дюймов.
Размеры Jetour Shanhai L7 Plus:
- длина — 4810 мм;
- ширина — 1930 мм;
- высота — 1705 мм;
- колесная база — 2820 мм.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья получили электропривод, а кресла второго и третьего рядов складываются нажатием кнопки. Также есть акустическая система с 12 динамиками.
Новый Jetour Shanhai L7 Plus оснащен плагин-гибридной установкой на 355 л.с. и 530 Н∙м с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором.
Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч позволяет проехать 167 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 5,25 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1700 км.
