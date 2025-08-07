Запас хода 1700 км и цена $28000: Chery показала электрифицированный семейный кроссовер (фото)

В Китае представлен новый Jetour Shanhai L7 Plus. Доступный семиместный кроссовер от Chery получил мощную электрифицированную установку на 355 сил.

Семейный кроссовер Jetour Shanhai L7 Plus выйдет на рынок с 18 августа и на родине будет стоить 200 000 юаней ($28 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Jetour Shanhai L7 Plus отличается сдержанным дизайном и не имеет решетки радиатора. Фары и фонари соединены светодиодными полосами. На выбор доступны колеса диаметром 19 или 20 дюймов.

Запас хода кроссовера составляет 1700 км Фото: Chery

Размеры Jetour Shanhai L7 Plus:

длина — 4810 мм;

ширина — 1930 мм;

высота — 1705 мм;

колесная база — 2820 мм.

В салоне установили поворотный экран Фото: Chery

В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и поворотный 15,6-дюймовый тачскрин. Передние сиденья получили электропривод, а кресла второго и третьего рядов складываются нажатием кнопки. Также есть акустическая система с 12 динамиками.

Новый Jetour Shanhai L7 Plus оснащен плагин-гибридной установкой на 355 л.с. и 530 Н∙м с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором.

Задние сиденья складываются с помощью электропривода Фото: Chery

Батарея емкостью 32,6 кВт∙ч позволяет проехать 167 км в электрическом режиме, а средний расход топлива составляет 5,25 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1700 км.

Между прочим, недавно дебютировал еще более доступный электрифицированный кроссовер Chery по цене Duster.

Также Фокус писал о самом большом кроссовере Volkswagen, который оказался недорогим.