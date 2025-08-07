Запас ходу 1700 км і ціна $28000: Chery показала електрифікований сімейний кросовер (фото)
У Китаї представлено новий Jetour Shanhai L7 Plus. Доступний семимісний кросовер від Chery отримав потужну електрифіковану установку на 355 сил.
Сімейний кросовер Jetour Shanhai L7 Plus вийде на ринок із 18 серпня і на батьківщині коштуватиме 200 000 юанів ($28 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Jetour Shanhai L7 Plus вирізняється стриманим дизайном і не має решітки радіатора. Фари та ліхтарі з’єднані світлодіодними смугами. На вибір доступні колеса діаметром 19 або 20 дюймів.
Розміри Jetour Shanhai L7 Plus:
- довжина – 4810 мм;
- ширина – 1930 мм;
- висота – 1705 мм;
- колісна база – 2820 мм.
У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та поворотний 15,6-дююймовий тачскрін. Передні сидіння отримали електропривід, а крісла другого та третього рядів складаються натисненням кнопки. Також є акустична система із 12 динаміками.
Новий Jetour Shanhai L7 Plus оснащений плагін-гібридною установкою на 355 к. с. і 530 Н∙м із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором.
Батарея ємністю 32,6 кВт∙год дозволяє проїхати 167 км в електричному режимі, а середня витрата пального складає 5,25 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1700 км.
Між іншим, нещодавно дебютував ще доступніший електрифікований кросовер Chery за ціною Duster.
Також Фокус писав про найбільший кросовер Volkswagen, який виявився недорогим.