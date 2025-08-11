Новую игрушечную Honda оценили на уровне настоящего Civic (фото)

Знаменитый болид "Формулы-1" Honda RA272 1965 года воссоздали в масштабе 1:8. Игрушечная модель шокировала ценой на уровне настоящих автомобилей.

Купить масштабную модель Honda RA272 можно по цене 28 995 долларов. Для сравнения: новая Honda Civic 2025 стоит от 24 595 долларов. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Масштабная модель стоит 28 995 долларов Фото: Amalgam Collection

Копия Honda RA272 в масштабе 1:8 создана компанией Amalgam Collection, которая славится подобными эксклюзивными миниатюрами. Модель посвятили 60-летию первой победы Honda в "Формуле-1".

Авто воссоздали до мельчайших деталей Фото: Amalgam Collection

Специалисты Amalgam Collection до мельчайших деталей воссоздали болид Honda RA272, на котором Ричи Гинтер выиграл Гран-при Мексики 1965 года. В частности, можно разглядеть его уникальный 1,5-литровый V12, который развивал 230 л.с. при 12 000 об/мин.

Honda RA272 оснащена 1,5-литровым 230-сильным V12 Фото: Amalgam Collection

Масштабная модель Honda состоит из 1600 запчастей, а на ее сборку уходит 450 часов. Ее монтируют на специальную подставку и упаковывают в бокс. Кроме того, покупатели получат сертификат подлинности и специальный буклет с автографом президента гоночного подразделения Honda Racing Кодзи Ватанабе.

Проект посвятили к 60-летию первой победы Honda в "Формуле-1" Фото: Amalgam Collection

Изготовят только 30 Honda RA272 в масштабе 1:8. Для тех, кому такой сувенир слишком дорог, предложат более дешевую и менее детализированную версию в масштабе 1:18 за 1735 долларов — таких моделей произведут 300.

