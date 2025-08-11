Нову іграшкову Honda оцінили на рівні справжнього Civic (фото)

Знаменитий болід «Формули-1» Honda RA272 1965 року відтворили у масштабі 1:8. Іграшкова модель шокувала ціною на рівні справжніх автомобілів.

Купити масштабну модель Honda RA272 можна за ціною 28 995 доларів. Для порівняння: нова Honda Civic 2025 коштує від 24 595 доларів. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Масштабна модель коштує 28 995 доларів Фото: Amalgam Collection

Копія Honda RA272 у масштабі 1:8 створена компанією Amalgam Collection, яка славиться подібними ексклюзивними мініатюрами. Модель присвятили 60-річчю першої перемоги Honda у "Формулі-1".

Авто відтворили до найменших деталей Фото: Amalgam Collection

Спеціалісти Amalgam Collection до найменших деталей відтворили болід Honda RA272, на якому Річі Гінтер виграв Гран-прі Мексики 1965 року. Зокрема, можна розгледіти його унікальний 1,5-літровий V12, який розвивав 230 к. с. при 12 000 об/хв.

Honda RA272 оснащена 1,5-літровим 230-сильним V12 Фото: Amalgam Collection

Масштабна модель Honda складається з 1600 запчастин, а на її збирання йде 450 годин. Її монтують на спеціальну підставку та пакують у бокс. Крім того, покупці отримають сертифікат автентичності та спеціальний буклет із автографом президента гоночного підрозділу Honda Racing Кодзі Ватанабе.

Проєкт присвятили до 60-річчя першої перемоги Honda у "Формулі-1" Фото: Amalgam Collection

Виготовлять лише 30 Honda RA272 у масштабі 1:8. Для тих, кому такий сувенір є надто дорогим, запропонують дешевшу і менш деталізовану версію у масштабі 1:18 за 1735 доларів – таких моделей вироблять 300.

