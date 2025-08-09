Ferrari за ціною Toyota: на аукціоні продають "дитячий суперкар" із розгоном майже до 60 км/год (фото)

F-Racer Junior, копію суперкара Ferrari F40 з мотоциклетним двигуном, продають на аукціоні Sotheby's за ціною від 30 до 50 тисяч доларів. Оригінал машини обійдеться дорожче 3 млн доларів.

Копію суперкара Ferrari F40 — F-Racer Junior з мотоциклетним двигуном продають на аукціоні Sotheby's за 30 — 50 000 доларів. Про це повідомило автовидання Сarscoops.

F-Racer Junior — це менша копія Ferrari F40 1987 року випуску, ціна оригіналу зараз перевищує понад 3 млн доларів. F-Racer Junior виготовили в 1992 році — це одна з усього лише 10 машин, коли-небудь зібраних у такій конфігурації.

Представлений екземпляр пофарбований у чорний колір, доволі рідкісний для справжнього F40. Авто ідеально підійде для двох дітей або одного дорослого, який бажає згадати дитинство.

Копія Ferrari F40 оснащена бензиновим 270-кубовим мотоциклетним двигуном із ланцюговим приводом. Передбачається, що він може розігнатися до 56 км/год.

"Цього недостатньо, щоб виїхати на дорогу, але для їзди тротуаром або перегонів по полю для гольфу — більш ніж достатньо", — підкреслюють автори.

Деякі деталі автомобіля, включно з кришкою двигуна і заднім антикрилом, добре скопійовані зі справжнього F40. Але частина компонентів мають доволі дивний вигляд — вигнута кришка багажника, крихітні вихлопні труби і задні фари.

Вражає і те, що автомобіль оснащений гідравлічними дисковими гальмами на всіх чотирьох колесах, незалежною підвіскою (кожне колесо на одній осі рухається незалежно від інших, — ред.) і заднім диференціалом.

Усередині салону все максимально просто: рульове колесо, килимове покриття, приладова панель з оздобленням із вуглецевого волокна і пара функціональних приладів.

Хоча F-Racer Junior набагато доступніший за Ferrari F40, це не означає, що він дуже дешевий. Встановленої на торгах суми достатньо для купівлі нового автомобіля Toyota, Ford або BMW різних моделей, включно з позашляховиками з хорошою комплектацією.

Варто зазначити, що F-Racer Junior — не єдина копія Ferrari. Новий Ferrari Testa Rossa J Pacco Gara коштує дорожче 100 000 євро, це зменшена копія легендарного Ferrari Testa Rossa 1957 року.

Нагадаємо, у США продавали Ferrari 250 GTO 1962 року з 300-сильним двигуном V12, ставки підняли до 70 мільйонів доларів.

Також на аукціоні Copart продавали лімузин Ferrari 2003 року, виготовлений з італійського суперкара. У Ferrari 360 Modena додали вставку з вікнами і пару дверей.