"Дама в красном": мужчина восстановил редкий Renault Frères 1906 года после годов забвения (фото)

История винтажного французского автомобиля Renault Frères 1906 года выпуска имела сногсшибательные повороты: когда машина оказалась в Колкатте, то впоследствии ее ждала судьба металлолома. В течение многих лет авто не вызывало интерес местных, пока один человек не решился восстановить раритетное транспортное средство.

Related video

Когда в начале 1960-хх годов покойный господин Г. Ч. Агарвал приобрел остатки некогда винтажного автомобиля, то от него остались только изуродованные крылья, разбитое окно и отсутствовал двигатель, пишет Telegraph India.

Журналисты пишут, что молодой Шаши Канория, зять владельца автомобиля, решил заключить забавное пари с родственником: тот найдет оригинальный двигатель и восстановит машину, а тесть отдаст ее в собственность мужа. На это предложение господин Агарвал согласился без всяких колебаний.

Поиск двигателя был главным ключом к реставрации Renault Frères 1906 года Фото: Telegraph India

Тогда Шаши начал поиски, и после нескольких месяцев поисков нашел двигатель к Renault Frères. Когда об этом узнал пожилой владелец, то сдержал слово — он передал автомобиль зятю, а начиная с 1970-хх годов господин Канория начал постепенную реставрацию.

Когда новый владелец восстановил редкую машину, та сразу стала известной среди любителей раритета и получила название "Дама в красном". Автомобиль был исправен до 1986 года, пока не произошла серьезная поломка двигателя, а машина снова исчезла из поля зрения на два десятилетия.

Уже сын господина Шаши Канории, Швивадран, решил в начале 2004 года помочь отцу вернуть "Даму в красном" к жизни. Вместе они восстановили механику, улучшили двигатель и освежили яркий красный окрас.

"Дама в красном" во время одной из выставок Фото: Telegraph India

"Отец ежедневно работал над машиной, а его руки были черными от смазки, как у настоящего механика", — вспоминает Шривардан.

Начиная с 2005 года, авто стало участником выставок и ралли, а команда Шривардана с его племянниками Абхудаем и Адвитом выиграла невероятное количество наград. В 2019 году их Renault Frères получил наивысшее признание — на CartierTravel with Style Concours d'Elegance автомобиль стал самым старым транспортом мероприятия с номером участника "1" и получил "Специальную награду" салона.

После того, владельцы авто решили законсервировать машину: теперь ее заводят только раз в неделю, а дважды в год Renault Frères 1906 года появляется на EIMG Concours и Statesman Rally, но уже вне конкурса.

"Мы перестали соревноваться, чтобы у других был шанс. Наше авто является старейшим действующим автомобилем в Колкатте. Поэтому "Дама в красном" будет жить дальше", — шутит Шривардан.

Ранее Фокус сообщал, как британский спорткар 70-х завелся и поехал после лет простоя. Автомобиль Lotus Eclat 1978 года стоял в гараже с начала 1990-х, но после длительного пребывания в гараже не потерял своих превосходных качеств спортивной машины

Впоследствии стало известно, что за уникальный 96-летний Bentley заплатили более $2 миллионов. Единственное в своем роде авто создал выходец из Украины Яков Савчик.