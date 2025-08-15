Редкий британский спорткар 70-х завелся и поехал после 34 лет простоя (видео)

В Великобритании обнаружили заброшенное купе Lotus Eclat 1978 года. Раритетное авто стояло в гараже с начала 90-х, однако легко завелось и поехало.

Related video

Спортивный Lotus Eclat вернули к жизни и теперь планируют восстановить. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

История Lotus Eclat известна. В 1991 году владелец решил отреставрировать авто и поставил его в гараж. Впрочем, вскоре все работы прекратились, а позже британец ушел из жизни.

Важно

Ржавый клад: культовый Porsche 50-х за $500 000 простоял 63 года в гараже (фото)

Со временем Lotus Eclat перепродали, однако и новый владелец не отреставрировал спорткар. Лишь сейчас его решили оживить.

Авто простояло 34 года в гараже Фото: скриншот / YouTube

После 34 лет простоя Lotus Eclat довольно неплохо сохранился. Его кузов изготовлен из стеклопластика, поэтому не ржавеет, хотя его нужно перекрасить. Салон нуждается в химчистке, но его отделка не повреждена.

Спорткар без проблем завелся и поехал Фото: скриншот / YouTube

Мало того, после несложного техобслуживания купе Lotus Eclat завелось и поехало. Новый владелец без проблем преодолел на нем 161 км до своего дома.

Салон Lotus Eclat неплохо сохранился, но нуждается в химчистке Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Lotus Eclat довольно редкая модель, ведь с 1975 по 1982 год изготовлено всего 1500 таких купе. Авто оснащено 2,0-литровым двигателем мощностью 160 л. с. и способно развить 200 км/ч. Конкретно этот Lotus оснащен кондиционером, усилителем руля и автоматической КПП.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили очень редкий заряженный седан BMW 90-х. Таких авто выпустили всего 507.

Также мы писали о заброшенном автосалоне с новенькими Alfa Romeo внутри.