Редкий британский спорткар 70-х завелся и поехал после 34 лет простоя (видео)
В Великобритании обнаружили заброшенное купе Lotus Eclat 1978 года. Раритетное авто стояло в гараже с начала 90-х, однако легко завелось и поехало.
Спортивный Lotus Eclat вернули к жизни и теперь планируют восстановить. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
История Lotus Eclat известна. В 1991 году владелец решил отреставрировать авто и поставил его в гараж. Впрочем, вскоре все работы прекратились, а позже британец ушел из жизни.Важно
Со временем Lotus Eclat перепродали, однако и новый владелец не отреставрировал спорткар. Лишь сейчас его решили оживить.
После 34 лет простоя Lotus Eclat довольно неплохо сохранился. Его кузов изготовлен из стеклопластика, поэтому не ржавеет, хотя его нужно перекрасить. Салон нуждается в химчистке, но его отделка не повреждена.
Мало того, после несложного техобслуживания купе Lotus Eclat завелось и поехало. Новый владелец без проблем преодолел на нем 161 км до своего дома.
Спорткар Lotus Eclat довольно редкая модель, ведь с 1975 по 1982 год изготовлено всего 1500 таких купе. Авто оснащено 2,0-литровым двигателем мощностью 160 л. с. и способно развить 200 км/ч. Конкретно этот Lotus оснащен кондиционером, усилителем руля и автоматической КПП.
