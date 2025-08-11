Ржавый клад: культовый Porsche 50-х за $500 000 простоял 63 года в гараже (фото)

В США обнаружили заброшенный Porsche 356 1955 года. Знаменитое спортивное авто не покидало гараж более шести десятилетий.

Related video

Сейчас этот Porsche 356 Speedster выставили на аукцион в Великобритании и хотя состояние авто оставляет желать лучшего, за него планируют получить до 400 000 фунтов стерлингов ($536 000). Об этом сообщается на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Состояние кузова авто оставляет желать лучшего Фото: Iconic Auctioneers

Porsche 356 Speedster с 1955 года находится в одной семье. Впрочем, в 1962 году авто перестали эксплуатировать и до наших дней хранилось в гараже. Его пробег составляет 104 тыс. км.

Porsche 356 Speedster покрыт ржавчиной, а его краска содрана. В салоне повреждена отделка, а вот складная крыша — как новая. Примечательно, что двигатель Porsche 356 легко заводится и стабильно работает.

В салоне повреждена отделка Фото: Iconic Auctioneers

Спорткар полностью аутентичный и именно поэтому продавец решил не реставрировать его. Это сможет сделать уже новый владелец.

Важно

Пробег — всего 4200 км: в заброшенном гараже нашли авто из фильма "Назад в будущее" (фото)

Высокая цена Porsche 356 Speedster обусловлена его редкостью Таких кабриолетов изготовили всего 4854 и они очень ценятся коллекционерами. Именно с этой моделью марка Porsche пришла в США.

Двигатель Porsche 356 Speedster легко заводится Фото: Iconic Auctioneers

Этот Porsche 356 Speedster — еще более редкая ранняя модель с 1,5-литровым двигателем мощностью 84 л. с. Спорткар способен развить 167 км/ч.

Кстати, недавно в Киеве заметили редкий 900-сильный спорткар Porsche.

Также Фокус писал о заброшенном автосалоне с новенькими Alfa Romeo.