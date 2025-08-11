Іржавий скарб: культовий Porsche 50-х за $500 000 простояв 63 роки в гаражі (фото)

У США виявили покинутий Porsche 356 1955 року. Знамените спортивне авто не покидало гараж понад шість десятиліть.

Related video

Зараз цей Porsche 356 Speedster виставили на аукціон у Великій Британії і хоча стан авто залишає бажати кращого, за нього планують отримати до 400 000 фунтів стерлінгів ($536 000). Про це повідомляється на сайті аукціону Iconic Auctioneers.

Стан кузова авто залишає бажати кращого Фото: Iconic Auctioneers

Porsche 356 Speedster із 1955 року перебуває в одній родині. Утім, у 1962 році авто перестали експлуатувати і до наших днів зберігали в гаражі. Його пробіг становить 104 тис. км.

Porsche 356 Speedster покритий іржею, а його фарба здерта. У салоні пошкоджене оздоблення, а от складний дах — як новий. Примітно, що двигун Porsche 356 легко заводиться і стабільно працює.

У салоні пошкоджене оздоблення Фото: Iconic Auctioneers

Спорткар повністю автентичний і саме тому продавець вирішив не реставрувати його. Це зможе зробити вже новий власник.

Важливо

Пробіг — лише 4200 км: у покинутому гаражі знайшли авто з фільму "Назад у майбутнє" (фото)

Висока ціна Porsche 356 Speedster обумовлена його рідкістю Таких кабріолетів виготовили лише 4854 і вони дуже цінуються колекціонерами. Саме з цією моделлю марка Porsche прийшла у США.

Двигун Porsche 356 Speedster легко заводиться Фото: Iconic Auctioneers

Цей Porsche 356 Speedster – ще більш рідкісна рання модель із 1,5-літровим двигуном потужністю 84 к. с. Спорткар здатен розвинути 167 км/год.

До речі, нещодавно в Києві помітили рідкісний 900-сильний спорткар Porsche.

Також Фокус писав про покинутий автосалон із новенькими Alfa Romeo.