Рідкісний британський спорткар 70-х завівся і поїхав після 34 років простою (відео)

У Великій Британії виявили покинуте купе Lotus Eclat 1978 року. Раритетне авто стояло у гаражі з початку 90-х, проте легко завелося та поїхало.

Спортивний Lotus Eclat повернули до життя і тепер планують відновити. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Історія Lotus Eclat відома. У 1991 році власник вирішив відреставрувати авто і поставив його у гараж. Утім, невдовзі усі роботи припинилися, а пізніше британець пішов із життя.

Із часом Lotus Eclat перепродали, проте і новий власник не відреставрував спорткар. Лише зараз його вирішили оживити.

Авто простояло 34 роки в гаражі Фото: скриншот / YouTube

Після 34 років простою Lotus Eclat доволі непогано зберігся. Його кузов виготовлений зі склопластику, тому не іржавіє, хоча його потрібно перефарбувати. Салон потребує хімчистки, але його оздоблення не пошкоджене.

Спорткар без проблем завівся і поїхав Фото: скриншот / YouTube

Мало того, після нескладного техобслуговування купе Lotus Eclat завелося і поїхало. Новий власник без проблем подолав на ньому 161 км до свого дому.

Салон Lotus Eclat непогано зберігся, але потребує хімчистки Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Lotus Eclat доволі рідкісна модель, адже із 1975 по 1982 рік виготовлено лише 1500 таких купе. Авто оснащене 2,0-літровим двигуном потужністю 160 к. с. і здатне розвинути 200 км/год. Конкретно цей Lotus оснащений кондиціонером, підсилювачем керма та автоматичною КПП.

