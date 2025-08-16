"Пані в червоному": чоловік відновив рідкісний Renault Frères 1906 року після років забуття (фото)

Історія вінтажного французького автомобіля Renault Frères 1906 року випуску мала карколомну історію: коли машина опинилася в Колкатті, то згодом її чекала доля металобрухту. Протягом років авто не викликало інтерес місцевих, допоки один чоловік не наважився відновити раритетний транспортний засіб.

Коли на початку 1960-хх років покійний пан Г.Ч. Агарвал придбав залишки колись вінтажного автомобіля, то від нього лишилися лише понівечені крила, розбите вікно та був відсутній двигун, пише Telegraph India.

Журналісти пишуть, що молодий Шаші Канорія, зять власника автомобіля, вирішив укласти кумедне парі з родичем: той знайде оригінальний двигун і відновить машину, а тесть віддасть її у власність чоловіка. На цю пропозицію пан Агарвал погодився без усіляких вагань.

Пошук двигуна був головним ключем до реставрації Renault Frères 1906 року Фото: Telegraph India

Тоді Шаші почав пошуки, і після кількох місяців пошуків віднайшов двигун до Renault Frères. Коли про це довідався літній власник, то дотримав слова — він передав автомобіль зятеві, а починаючи з 1970-хх років пан Канорія почав поступову реставрацію.

Коли новий власник відновив рідкісну машину, та одразу стала відомою серед любителів раритету й отримала назву "Пані в червоному". Автомобіль був справним до 1986 року, поки не сталася серйозна поломка двигуна, а машина знову зникла з поля зору на два десятиліття.

Вже син пана Шаші Канорії, Швівадран, вирішив на початку 2004 року допомогти батькові повернути "Пані в червоному" до життя. Разом вони відновили механіку, покращили двигун і освіжили яскраве червоне забарвлення.

"Пані в червоному" під час однієї з виставок Фото: Telegraph India

"Батько щодня працював над машиною, а його руки були чорними від мастила, як у справжнього механіка", — згадує Шрівардан.

Починаючи з 2005 року, авто стало учасником виставок і ралі, а команда Шрівардана з його племінниками Абхудаєм і Адвітом виграла неймовірну кількість нагород. У 2019 році їхній Renault Frères отримав найвище визнання — на Cartier Travel with Style Concours d’Elegance автомобіль став найстарішим транспортом заходу з номером учасника "1" та здобув "Спеціальну нагороду" салону.

Після того, власники авто вирішили законсервувати машину: тепер її заводять лише раз на тиждень, а двічі на рік Renault Frères 1906 року з’являється на EIMG Concours та Statesman Rally, але вже поза конкурсом.

"Ми перестали змагатися, щоб інші мали шанс. Наше авто є найстарішим чинним автомобілем у Колкатті. А тому "Пані в червоному" житиме далі", — жартує Шрівардан.

