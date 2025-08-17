Капсула времени за $255 000: с молотка ушел редкий спорткар 80-х в новом состоянии (фото)

В США продали на аукционе идеально сохранившийся Buick GNX 1987 года. Редкое 276-сильное спорт купе, созданное совместно с McLaren, проехало всего 1355 км.

Капсула времени Buick GNX ушла с молотка за 255 000 долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона Bring a Trailer.

Это купе Buick GNX чрезвычайно мало эксплуатировалось, ведь еще самый первый владелец решил сохранить лимитированную модель, выпущенную тиражом в 547 экземпляров.

Изготовлено всего 574 купе Buick GNX Фото: Bring a Trailer

В семье нынешней владелицы авто появилось в 2007 году — именно тогда его приобрел ее муж. Buick GNX — как новый и кажется, что его только что купили в автосалоне. Кузов, салон и силовой агрегат в идеальном состоянии.

Учитывая состояние авто и его редкость, такая цена не удивляет. К тому же, в создании этого авто приняли участие специалисты McLaren.

Спортивное авто идеально сохранилось Фото: Bring a Trailer

Британцы превратили купе Buick Regal в мощный спорткар GNX. Его 3,8-литровый V6 с турбонаддувом развивает 276 л. с. и 488 Н∙м. С 4-ступенчатым автоматом разгон до сотни занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Кроме того, авто получило самоблокирующийся дифференциал и более крупные тормоза, а его подвеску доработали. Отличить авто можно по заднему спойлеру и 16-дюймовым дискам. К тому же, все купе Buick GNX окрашены в черный цвет.

Спорткар оснащен 276-сильным турбомотором Фото: Bring a Trailer

В салоне установили спортивные руль и кресла. Сиденье водителя получило электропривод, также есть кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль и магнитола Delco.

Кстати, недавно в Украине видели классический Buick 70-х с 7,5-литровым V8.

Также Фокус писал о культовом суперкаре McLaren в новом состоянии за $23 миллиона.