Капсула часу за $255 000: із молотка пішов рідкісний спорткар 80-х у новому стані (фото)

У США продали на аукціоні ідеально збережений Buick GNX 1987 року. Рідкісне 276-сильне спорт купе, створене спільно з McLaren, проїхало лише 1355 км.

Related video

Капсула часу Buick GNX пішла з молотка за 255 000 доларів. Про авто розповіли на сайті аукціону Bring a Trailer.

Це купе Buick GNX надзвичайно мало експлуатувалося, адже ще найперший власник вирішив зберегти лімітовану модель, випущену накладом у 547 екземплярів.

Виготовлено лише 574 купе Buick GNX Фото: Bring a Trailer

У сім’ї нинішньої власниці авто з’явилося у 2007 році – саме тоді його придбав її чоловік. Buick GNX – як новий і здається, що його щойно купили в автосалоні. Кузов, салон та силовий агрегат в ідеальному стані.

Враховуючи стан авто та його рідкість, така ціна не дивує. До того ж, у створенні цього авто взяли участь спеціалісти McLaren.

Спортивне авто ідеально збереглося Фото: Bring a Trailer

Британці перетворили купе Buick Regal на потужний спорткар GNX. Його 3,8-літровий V6 із турбонаддувом розвиває 276 к. с. та 488 Н∙м. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до сотні займає 4,7 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Важливо

Як у Джеймса Бонда: виявлено британський суперкар 80-х за $900 000 у новому стані (фото)

Крім того, авто отримало самоблокувальний диференціал і більші гальма, а його підвіску доопрацювали. Відрізнити авто можна за заднім спойлером і 16-дюймовими дисками. До того ж, усі купе Buick GNX пофарбовані в чорний колір.

Спорткар оснащений 276-сильним турбомотором Фото: Bring a Trailer

У салоні встановили спортивні кермо та крісла. Сидіння водія отримало електропривід, також є кондиціонер, електросклопідіймачі, круїз-контроль та магнітола Delco.

До речі, нещодавно в Україні бачили класичний Buick 70-х із 7,5-літровим V8.

Також Фокус писав про культовий суперкар McLaren у новому стані за $23 мільйони.