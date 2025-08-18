Какие ежедневные привычки разряжают батарею электромобиля: объяснение экспертов
Лето — это пора благоприятных условий для поездок на электромобилях, ведь теплая погода снижает затраты энергии и делает путешествия более комфортными. В то же время эксперты предостерегают, что некоторые повседневные летние привычки водителей могут незаметно влиять на заряд аккумулятора и уменьшать его эффективность.
По информации издания Mirror, Стивен Дэй, директор по операциям компании iHeat, специализирующейся на установке зарядных устройств для электромобилей, отмечает, что проблемы с батареей часто ассоциируют с холодной погодой, однако летние волны жары и определенные действия водителей могут быть не менее вредными. По его словам, владельцы электромобилей часто не осознают, что привычные действия в жаркое время способны значительно сократить запас хода и ускорить износ аккумулятора.
Эксперт выделяет пять основных факторов, которые стоит учитывать летом:
- Интенсивное использование кондиционера
В жаркие дни, особенно во время частых остановок в пробках, кондиционер электромобиля потребляет значительную часть энергии из аккумулятора, что уменьшает запас хода. Стивен Дэй советует охлаждать салон, пока автомобиль еще подключен к сети, а во время движения использовать экорежим или режим рециркуляции воздуха, чтобы не тратить энергию впустую.
- Короткие частые поездки
Поездки на небольшие расстояния, такие как дорога в школу, выполнение небольших поручений или быстрые вылазки, мешают аккумулятору достичь оптимального рабочего диапазона, и это приводит к повышенному потреблению энергии. Поэтому, эксперт советует объединять несколько дел в одну поездку или использовать альтернативные способы передвижения для коротких маршрутов.
- Чрезмерная упаковка
Также, по его словам, дополнительный груз, багажники на крыше или крепления для велосипедов увеличивают вес автомобиля и сопротивление воздуха, из-за чего батарея тратит больше энергии. Поэтому стоит по возможности путешествовать без лишних вещей, чтобы сохранить эффективность аккумулятора.
- Быстрая зарядка при высоких температурах
Выполнение быстрой зарядки сразу после движения, когда батарея уже нагрета, может ускорять ее износ и ухудшать долгосрочную производительность. Поэтому, нужно давать аккумулятору остыть и, когда возможно, отдавать предпочтение медленной ночной зарядке.
- Парковка под прямыми солнечными лучами
Более того, прямое солнце во время парковки повышает температуру аккумулятора, и со временем может ускорять его старение и нарушать работу системы управления батареей. В конце концов, владельцам электромобилей Стивен Дэй рекомендует искать затененные места или использовать солнцезащитные шторки, а при необходимости оставлять окна немного открытыми для вентиляции.
По словам эксперта, соблюдение этих рекомендаций помогает водителям электромобилей поддерживать стабильный уровень заряда аккумулятора, уменьшать нагрузку на батарею и сохранять оптимальный запас хода даже в жаркие летние дни.
