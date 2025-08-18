Какие ежедневные привычки разряжают батарею электромобиля: объяснение экспертов

Лето — это пора благоприятных условий для поездок на электромобилях, ведь теплая погода снижает затраты энергии и делает путешествия более комфортными. В то же время эксперты предостерегают, что некоторые повседневные летние привычки водителей могут незаметно влиять на заряд аккумулятора и уменьшать его эффективность.

Related video

По информации издания Mirror, Стивен Дэй, директор по операциям компании iHeat, специализирующейся на установке зарядных устройств для электромобилей, отмечает, что проблемы с батареей часто ассоциируют с холодной погодой, однако летние волны жары и определенные действия водителей могут быть не менее вредными. По его словам, владельцы электромобилей часто не осознают, что привычные действия в жаркое время способны значительно сократить запас хода и ускорить износ аккумулятора.

Эксперт выделяет пять основных факторов, которые стоит учитывать летом:

Интенсивное использование кондиционера

В жаркие дни, особенно во время частых остановок в пробках, кондиционер электромобиля потребляет значительную часть энергии из аккумулятора, что уменьшает запас хода. Стивен Дэй советует охлаждать салон, пока автомобиль еще подключен к сети, а во время движения использовать экорежим или режим рециркуляции воздуха, чтобы не тратить энергию впустую.

Короткие частые поездки

Поездки на небольшие расстояния, такие как дорога в школу, выполнение небольших поручений или быстрые вылазки, мешают аккумулятору достичь оптимального рабочего диапазона, и это приводит к повышенному потреблению энергии. Поэтому, эксперт советует объединять несколько дел в одну поездку или использовать альтернативные способы передвижения для коротких маршрутов.

Чрезмерная упаковка

Также, по его словам, дополнительный груз, багажники на крыше или крепления для велосипедов увеличивают вес автомобиля и сопротивление воздуха, из-за чего батарея тратит больше энергии. Поэтому стоит по возможности путешествовать без лишних вещей, чтобы сохранить эффективность аккумулятора.

Быстрая зарядка при высоких температурах

Выполнение быстрой зарядки сразу после движения, когда батарея уже нагрета, может ускорять ее износ и ухудшать долгосрочную производительность. Поэтому, нужно давать аккумулятору остыть и, когда возможно, отдавать предпочтение медленной ночной зарядке.

Парковка под прямыми солнечными лучами

Более того, прямое солнце во время парковки повышает температуру аккумулятора, и со временем может ускорять его старение и нарушать работу системы управления батареей. В конце концов, владельцам электромобилей Стивен Дэй рекомендует искать затененные места или использовать солнцезащитные шторки, а при необходимости оставлять окна немного открытыми для вентиляции.

По словам эксперта, соблюдение этих рекомендаций помогает водителям электромобилей поддерживать стабильный уровень заряда аккумулятора, уменьшать нагрузку на батарею и сохранять оптимальный запас хода даже в жаркие летние дни.

Напомним, что в июле 2025 года в Украине зарегистрировали 2072 автомобиля из Китая, и это на 50% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В частности, наибольшим спросом пользуются недорогие электромобили.

Также Фокус объяснял, что дорожная ярость редко связана с пробками или неосторожностью водителей, чаще всего она возникает из-за особенностей эмоционального самоконтроля.