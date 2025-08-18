Які щоденні звички розряджають батарею електромобіля: пояснення експертів

Літо — це пора сприятливих умов для поїздок на електромобілях, адже тепла погода знижує витрати енергії та робить подорожі комфортнішими. Водночас експерти застерігають, що деякі повсякденні літні звички водіїв можуть непомітно впливати на заряд акумулятора та зменшувати його ефективність.

За інформацією видання Mirror, Стівен Дей, директор з операцій компанії iHeat, що спеціалізується на встановленні зарядних пристроїв для електромобілів, зазначає, що проблеми з батареєю часто асоціюють із холодною погодою, проте літні хвилі спеки та певні дії водіїв можуть бути не менш шкідливими. За його словами, власники електромобілів часто не усвідомлюють, що звичні дії в спекотну пору здатні значно скоротити запас ходу та прискорити знос акумулятора.

Експерт виділяє п’ять основних факторів, які варто враховувати влітку:

Інтенсивне використання кондиціонера

У спекотні дні, особливо під час частих зупинок у заторах, кондиціонер електромобіля споживає значну частину енергії з акумулятора, що зменшує запас ходу. Стівен Дей радить охолоджувати салон, поки автомобіль ще підключений до мережі, а під час руху використовувати екорежим або режим рециркуляції повітря, щоб не витрачати енергію марно.

Короткі часті поїздки

Поїздки на невеликі відстані, такі як дорога до школи, виконання невеликих доручень або швидкі вилазки, заважають акумулятору досягти оптимального робочого діапазону, і це призводить до підвищеного споживання енергії. Тому, експерт радить об’єднувати кілька справ в одну поїздку або використовувати альтернативні способи пересування для коротких маршрутів.

Надмірне пакування

Також, за його словами, додатковий вантаж, багажники на даху чи кріплення для велосипедів збільшують вагу автомобіля та опір повітря, через що батарея витрачає більше енергії. Через це варто по можливості подорожувати без зайвих речей, щоб зберегти ефективність акумулятора.

Швидка зарядка при високих температурах

Виконання швидкої зарядки одразу після руху, коли батарея вже нагріта, може прискорювати її знос і погіршувати довгострокову продуктивність. Тому, потрібно давати акумулятору охолонути та, коли можливо, віддавати перевагу повільній нічній зарядці.

Паркування під прямими сонячними променями

Ба більше, пряме сонце під час паркування підвищує температуру акумулятора, і з часом може прискорювати його старіння і порушувати роботу системи управління батареєю. Зрештою, власникам електромобілів Стівен Дей рекомендує шукати затінені місця або використовувати сонцезахисні шторки, а за необхідності залишати вікна трохи відкритими для вентиляції.

За словами експерта, дотримання цих рекомендацій допомагає водіям електромобілів підтримувати стабільний рівень заряду акумулятора, зменшувати навантаження на батарею та зберігати оптимальний запас ходу навіть у спекотні літні дні.

Нагадаємо, що в липні 2025 року в Україні зареєстрували 2072 автомобілі з Китаю, і це на 50% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Зокрема, найбільший попит мають недорогі електромобілі.

Також Фокус пояснював, що дорожня лють рідко пов’язана із заторами чи необережністю водіїв, найчастіше вона виникає через особливості емоційного самоконтролю.